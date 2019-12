Reden wir auch mal wieder über Frieden

Hannover

Was wird nicht alles gesagt, um die gewaltige Rüstungsmaschinerie zu verteidigen? Waffen dienen der Abschreckung. Waffen dienen dem Schutz. Waffen schaffen Frieden. Mag ja alles auch irgendwie stimmen. Aber zuerst einmal gilt: Waffen töten.

Trump fordert – die US-Rüstungsindustrie profitiert

Ein mächtiger Mann, dem ohnehin nachgesagt wird, er habe den Schuss nicht gehört, droht befreundeten Staaten sogar, wenn sie nicht mehr Geld in den Rüstungswettlauf stecken. Auch Deutschland soll sich vor Donald Trump erklären, warum es nicht noch mehr Geld in das Militärbündnis Nato steckt. Was nicht wundert: Von tödlichen Pistolen, Gewehren, Minen, Panzern, Raketen profitiert die US-Rüstungsindustrie am stärksten.

Opfer haben keine Lobby

Die, die es am stärksten trifft – die Kinder, die auf Landminen treten, die Zivilbevölkerung, die mit Waffengewalt unterdrückt wird und von Raketenbeschuss getötet – haben eben keine Lobby.

Dabei waren wir schon einmal weiter. Das Zauberwort im Westen hieß vor drei Jahrzehnten noch „ Abrüstung“, woanders sprach man von „Schwertern zu Pflugscharen“. Frieden war eine Möglichkeit, weltweit sogar. Zivilgesellschaften sollten gestützt, Friedensarbeit geleistet werden, Waffen wurden geächtet. Was ist bloß passiert, dass ein Mensch wie Trump Präsident werden konnte und mehr Waffen denn je verkauft werden?

Von Petra Rückerl