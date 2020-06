Schule: Man muss über die Corona-Krise hinaus denken

In Niedersachsen kehren am Montag auch die letzten Schüler in die Schulen zurück. Das Kultusministerium sollte jetzt vorausschauend planen – vom Normalbetrieb bis zur Schulschließung. Und sich vor allem Gedanken um Schule und Unterricht der Zukunft machen, meint NP-Redakteur Sönke Lill.