Kurzarbeit am Tag der Arbeit

Hannover

Deutschland steckt in der größten Wirtschaftskrise der Nachkriegsgeschichte. Millionen von Menschen stecken in Kurzarbeit oder haben ihren Job ganz verloren. Trotz staatlicher Hilfe geraten sie in existenzielle Not. Umso wichtiger ist eine starke Lobby an ihrer Seite.

Motto: „Solidarisch ist man nicht alleine“

Das könnten die Gewerkschaften sein – wenn sie ihre Rolle neu denken. Wenn sie dem Mitgliederschwund mehr als die Botschaft entgegensetzen „Solidarisch ist man nicht alleine“. So lautete das Motto des diesjährigen 1. Mai, der zum ersten Mal seit 70 Jahren nicht auf der Straße, sondern im Netz gefeiert wurde. Wer dabei war, hat sich ziemlich allein gefühlt mit Blick auf die Zuschauerzahlen.

War ja nett, wie IGBCE-Chef Michael Vassiliadis mit seiner Band den Bass spielte oder der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann die deutsche Version eines Robert Redford mimte – allein der Pep fehlte und die kraftvolle Ansage, dass es ohne eine mächtige Arbeitnehmerorganisation auch in dieser Krise kein gutes Geld für gute Arbeit im Krankenhaus oder an der Kasse gibt, dass die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes bundesweit oder der hannoversche Solidarfonds nicht umzusetzen gewesen wäre.

Kein Sozialstaat ohne starke Gewerkschaften

Von Vera König