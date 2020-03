Kommentar zu K.o.-Tropfen: Aufmerksamkeit lässt sich schulen

Hannover

K. o.-Tropfen und alle anderen Formen sexualisierter Gewalt sind ein riesiges Problem. Wenn die Suche nach Vergnügen mit einem bösen Erwachen endet, stimmt etwas nicht mit unserer Freizeitkultur.

In den meisten Fällen geht sexualisierte Gewalt von Männern aus. Dafür gibt es vielfältige Ursachen, über die häufig diskutiert wird. Nur den Opfern, auch den potenziellen, nutzt das wenig. Konzertveranstaltungen zur Hochsicherheitszone zu erklären, kann auch kein Weg sein. Da bleibt das Vergnügen auf der Strecke.

Einige Veranstalter gaukeln falsche Sicherheit vor

Es ist nachvollziehbar, wenn Veranstalter scheuen, das Problem beim Namen zu nennen. Könnten doch die Gäste wegbleiben. Lieber nach dem Motto: „Bei uns gibt es das nicht“ und falsche Sicherheit vorgaukeln. Das klappt aber nur, so lange nichts geschieht.

Club-Mitarbeiter müssen geschult werden

Alle Beteiligten müssen sich über die Gefahr sexualisierter Gewalt im Klaren sein. Aufmerksamkeit lässt sich schulen. Wenn Feiernde dazu nicht mehr in der Lage sind, müssen die Mitarbeiter genau wissen, was in welcher Situation zu tun ist, und wie sie helfen können, wenn etwas passiert ist. Dass sich einige Clubs nun auf den Weg gemacht haben, ist so löblich wie überfällig. Doch das Problem ist allgegenwärtig. Jeder Veranstalter sollte sich anschließen. Und die Politik die Finanzierung langfristig sichern.

