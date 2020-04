Hannover

Geht doch! In einer Zeit, in der wir mit allerlei Entbehrungen leben müssen, in der der Alltag für viele zur Last geworden ist, gibt es ein paar Erkenntnisse, die wir für die Zeit nach der Krise auf der Haben-Seite verbuchen können. Die Wertschätzung von Pflegeberufen ist der wohl wichtigste Punkt, aber auch die Gewissheit, dass in Krisenzeiten das soziale Miteinander und die gegenseitige Achtsamkeit wieder wächst.

Belastbar ist auch die Erkenntnis, dass viele berufliche Tätigkeiten von zuhause prima funktionieren. Dass Homeoffice eine echte Bereicherung sein kann – auch für eine Arbeitswelt nach Corona: Weil dies mehr Möglichkeiten bietet, Familie und Beruf zu vereinbaren, weil es die Akzeptanz auch von unattraktiven Arbeitszeiten, Bereitschaftsdiensten etc. erhöhen kann. Weil es ein Baustein ist, dass sich mehr Menschen in ihrem Beruf wohl fühlen – oder ihn überhaupt ausüben können.

Richtig, dass die Regierung an die Zukunft denkt

Daher ist es richtig, dass die Regierung bereits jetzt daran schraubt, dass dies auch in Zukunft mehr Menschen nutzen können. Dazu muss die Politik aber nicht nur an den Gesetzen drehen, sondern auch bei der Digitalisierung noch mehr Gas geben. Und Arbeitgeber und -nehmer müssen Vereinbarungen finden, die auf gegenseitiges Vertrauen bauen. Aber auch das ist ja eine Erkenntnis dieser Krise: Mit etwas Abstand kann man gemeinsam viel erreichen.

Von Harald Thiel