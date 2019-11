Hannover

Hannover weiß ganz genau, wann es wichtig ist, gegen Extremisten auf die Straße zu gehen. Am Samstag war wieder so ein Tag: Neonazis marschierten durch die Stadt, um einzelne Journalisten an den Pranger zu stellen. Doch 8500 Menschen zeigten, dass Hannover bunt ist. Sie setzen ein klares Zeichen gegen Rassismus und für die Pressefreiheit.

Denn es ist nur schwer erträglich, mit welchen Mitteln Parteien wie die NPD Vorteile des Rechtsstaats und Grundgesetzes nutzt, um ihren Hass und ihre Hetze loszuwerden. Wenn Drohungen wie „der Revolver ist geladen“ zu Ernährungstipps umgedeutet werden oder in Richtung der Journalisten gewarnt wird: „Gott mag Gnade kennen, wir aber nicht.“ Damit wollen sie nur eins erreichen: Dass Journalisten ihr Grundrecht auf Pressefreiheit nicht mehr wahrnehmen.

Solche Drohungen muss man ernst nehmen, gerade weil leider auch Politiker anderer Parteien wie der AfD vor ähnlichen Äußerungen nicht zurückschrecken. In Hannover waren die Radikalen am Samstag aber klar in der Minderheit. Nur 120 Neonazis kamen zusammen. Sie feierten es schon als einen „grandiosen Sieg“ vor der Baustelle des NDR-Sendesaals und zu den Karpfen im Maschsee sprechen zu können. Ihr Gefasel von der baldigen Revolution hat hier niemand gehört, weil Hannover viel, viel lauter war.

Von Sascha Priesemann