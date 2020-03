Deutschland im Homeoffice: Neue Rituale am Küchentisch

Hannover

Das Internet weiß bekanntlich immer Rat, so auch diesmal: Unglaublich wichtig also am Homeoffice, schreibt einer bei Twitter, sei: Morgens aufzustehen. 14.000 Menschen gaben für diesen Tipp ein Herzchen.

Deutschland bleibt zu Hause und ist auch etwas aufgekratzt dabei: Fotos von zu Arbeitsplätzen umgebauten Küchentischen fluten derzeit die sozialen Netzwerke, ist ja auch sonst niemand da, dem man es erzählen könnte. Nebenbei werden den Kindern noch die Nudeln warm gemacht. So nah wie derzeit waren sich Freizeit und Arbeit wohl noch nie in Deutschland.

Flexibles Arbeiten ist jetzt möglich, wo früher Misstrauen war

Möglicherweise ist das die angenehme Seite der Corona-Pandemie: Plötzlich ist flexibles Arbeiten möglich, wofür bislang vor allem unter dem Label der Pendler-Entlastung und familienfreundlichen Arbeitszeiten gestritten wurde – und dem stets der Verdacht von heimlichem Müßiggang anhaftete.

Aber es funktioniert dann doch erstaunlich gut, zumindest in jenen Orten mit Breitband-Internet. Und diese Erfahrungen werden bleiben: Nicht nur technisch, weil nun viele Heim-Computer den Weg ins Firmen-Netzwerk kennen. Sondern, viel wichtiger, auch mental. Auch diese Frage wird künftig erlaubt sein: Ist jede Dienstreise oder Konferenz wirklich nötig, sinnvoll? Oder hilft es mal, Rituale aufzubrechen?

Für Homeoffice braucht es Selbstdisziplin und Vertrauen

Na klar: Die Arbeit von Zuhause stellt die Selbstdisziplin auf die Probe – morgens aufzustehen ist übrigens erst der Anfang – und auf der anderen Seite, beim Vorgesetzten, das Vertrauen. Bestehen beide, hat es sich aber durchaus gelohnt.

Von Fabian Mast