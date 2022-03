Hannover

Das war mal eine böse Überraschung für einige, die dachten, das Internet sei ein komplett rechtsfreier Raum. Da klingelten Polizisten am Morgen, durchsuchten Wohnungen, nahmen Computer oder Smartphones mit. Was den Besuchten vorgeworfen wird: Sie sollen Politiker beleidigt und bedroht haben. Auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Was so mancher auch sofort zugegeben hat, als die Ermittler bei ihm im Wohnzimmer standen.

Es ist ein spätes, aber sehr wichtiges Zeichen des Staates. Der klar macht, dass halt nicht jeder schreiben darf, was er will. Dass es auch im Internet Grenzen gibt. Dass jedem klar sein muss, dass die ganze virtuelle Hetze ganz plötzlich schreckliche Realität werden kann. Erinnert sei nur an die tödlichen Schüsse auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.

Mehr als 100 Beschuldigte bekamen am Dienstag Besuch – es hätten mehrere Tausend sein können. Alles Menschen, die meinen, ihre Wut in beleidigende Worte wandeln zu dürfen. Viele werden Glück haben, nicht mehr dafür belangt werden. Aber ihnen muss klar sein: Die Justiz rüstet auf gegen Hassattacken. Das hat lange gedauert, viele Politiker haben entnervt aufgegeben nach den Beleidigungen. Umso stärker muss nun die Rückendeckung sein – für alle, die Hassbotschaften erhalten.