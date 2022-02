Hannover

Dieser feige kriegerische Akt des russischen Imperialisten verursacht Trauer, Schmerz und Wut auf der gesamten Welt. Dass wir im Jahre 2022 tatsächlich diese Eskalation im Herzen Europas fürchten müssen, erfüllt mit grenzenloser Erschrockenheit.

Das ganze Ausmaß lässt sich nur erahnen. Im Kleinen allerdings sehen wir schon jetzt die scheußliche Fratze des Krieges. Gestern noch ist der Russe Ivan Nagaev für seinen Verein Waspo 98 ins Wasser gesprungen und hat um Punkte gekämpft. Heute sorgt er sich um das Wohlergehen seiner Familie, die in der umkämpften Ukraine irgendwie versucht, dem putinschen Bombenhagel zu entfliehen. Und von diesen Geschichten werden wir in den nächsten Tagen und Wochen noch viele hören und lesen. Angehörige, die nicht wissen, ob ihre Liebsten in der einst heilen Heimat irgendwie Sicherheit fanden.

Putin bringt unsägliches Leid über Millionen Menschen

Putin bringt unsägliches Leid über Millionen von Menschen. Und es wird wie immer die Schwächsten am schlimmsten treffen: unsere Kinder.

Hannover hat ein klares Signal gesendet, Kriegsflüchtlinge bekommen hier bei uns eine Bleibe, eine Perspektive, einen sicheren Unterschlupf. Das ist die Kultur, die sich für das 21. Jahrhundert geziemt.

Hoffentlich schaffen es die Nagaevs auch rechtzeitig.

Von Carsten Bergmann