Staatstheater: Ein Tanker nimmt Fahrt auf

Hannover

So ein Staatstheater ist ein Tanker, übervoll mit Kultur, die er durch die Zeit transportiert – und der ebenso schwer zu steuern, zu beschleunigen oder auch, je nachdem, abzubremsen ist. Hannovers Opern-Schauspiel-Dampfer hat am Wochenende einen neuen Kurs eingeschlagen und an Fahrt aufgenommen. Mit zwei Kapitäninnen, die ins Offene steuern.

Und genau das ist auch eine nötige Richtung, um zukunftsfähig zu werden. Um ein neues Publikum zu finden. Denn das alte wird es irgendwann so nicht mehr geben. Was auch am Theater liegt. Denn bisher ist es so, dass es vor allem kritisch zu sein hat. Gegenüber der Gesellschaft. Gegenüber sich selbst. Gegenüber dem Publikum. Und dabei wird dieses Publikum durch die Kritik auf der Bühne meist in seiner Haltung bestätigt, weil es in Regel selber schon weiß, was zu kritisieren ist. Das ist auf Dauer langweilig.

Wie man aus diesem Kreislauf herauskommt, hat nicht unbedingt Sonja Anders mit ihrem Auftakt im Schauspiel, sondern eher Laura Berman mit ihrer ersten Opernproduktion gezeigt, in der es neben der, nun ja, Kritik auch ausreichend Opulenz gibt, Genuss, Freude an der Kunst, die Erfahrung, dass Oper (und warum nicht auch das Schauspiel) auch Droge, im besten Fall ein Wunder sein kann, sein darf – das durch sich selbst über die kritikwürdige Gegenwart hinausweist.

Die Kritiken zu den Premieren:

Von Henning Queren