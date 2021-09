Hannover

Sonne satt – es lebt sich gerade gut mit dem Spätsommer-Glück in Hannover und ganz Deutschland. Corona-Krise? Welche Krise? Doch die Aussichten betrüben die Experten und sollten uns alle nachdenklich machen. Aus zwei Gründen. Erstens: Der Herbst kommt garantiert. Zweitens: Die Impfquote ist immer noch zu niedrig, um gut durch die kälteren Jahreszeiten zu kommen.

Beklagt wird das auf allen Ebenen. RKI-Chef Lothar Wieler sieht schon einen „fulminanten Verlauf“ einer vierten Welle auf uns zukommen, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) befürchtet eine „Pandemie der Ungeimpften“, ein Sprecher der Region erklärt, dass es immer schwieriger wird, Menschen für das Impfen zu begeistern – selbst mit Angeboten wie dem Impfbus am Hauptbahnhof. Die, die wollten, haben sich schon ihre Impfungen abgeholt. Den Rest zu überzeugen wird wohl eine zähe Angelegenheit.

Dabei sprechen die Zahlen eine klare Sprache. Der allergrößte Anteil der neu Infizierten war bislang ungeimpft, die allermeisten, die schwer an Corona erkrankt sind, hatten keinen Schutz. Was nun hilft? Aufklärung alleine wohl nicht. Vielleicht geht es mit einem Hinweis auf die Aussichten: Die, die geimpft sind oder nicht geimpft werden können, werden immer weniger bereit sein, sich für die Impfskeptiker einzuschränken. 2G lässt grüßen. Das ist so sicher, wie der Herbst, der da kommt.

Von Zoran Pantic