Nachdem die MHH wegen der Behandlung des mutmaßlichen Mafia-Bosses Igor K. in die Kritik geraten war, hat sich nun die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Sie prüft eine eingegangene Strafanzeige. Auch die MHH könnte möglicherweise in Schwierigkeiten geraten. In Montenegro kam es indes zu einer ersten Festnahme.