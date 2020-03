Hannover

Niedersachsens Bildungspolitik hat zwei große Probleme: Erstens, Lehrer werden an den verschiedenen Schulformen unterschiedlich bezahlt. Zweitens, das Land tut sich schwer damit, die Überstunden von Lehrern in den Griff zu bekommen.

Bezahlung an den Schulformen ungerecht

Eine zentrale Bildungslast, um ein gutes Fundament für lebenslanges Lernen zu schaffen, liegt auf den Grund- und weiterführenden Schulen. An Grund-, Haupt- und Realschulen verdienen Lehrer aber etwa 450 Euro weniger als am Gymnasium. Ist das gerecht? Hilft das für die Zukunft? Nein!

Deutschland hat keine Rohstoffe, um Geld zu verdienen. Unser Pfund sind Bildung und Innovation – Ideen, die der Rest der Welt kauft. Das zu fördern, fängt in der ersten Klasse an.

Die Gesamtarbeitszeit der Lehrkräfte an den unterschiedlichen Schulformen ist in etwa gleich – an Grund-, Haupt- und Realschulen ist der Anteil an intensiver Erziehungs- und Sozialarbeit sicher höher und ebenso wichtig wie gutes Englisch. Lehrer dort müssen genauso viel verdienen, wie ihre Kollegen am Gymnasium. Denn die Bildung ist überall gleich wichtig.

Investitionen sind jetzt unumgänglich

Genauso muss mehr investiert werden, Lehrer an Universitäten auszubilden, damit freie Stellen besetzt werden können, und damit weniger Überstunden anfallen.

Also, Herr Finanzminister Hilbers, bürsten Sie den Haushalt durch und beschaffen Sie das Geld, um beide Probleme anzugehen. Ihr Job!

Von Sönke Lill