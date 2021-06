Kommen doch noch neue Luftfilter in Hannovers Schulen?

Hannover

Luftfilter für Hannovers Schulen und Kitas? Jetzt möglicherweise doch. Die Mehrheit im Schulausschuss der Landeshauptstadt hat am Mittwoch einen entsprechenden Antrag der CDU angenommen. Die Stadt Hannover soll sich um eine vom Bund in Aussicht gestellten 80-Prozent-Förderung bemühen. Doch einer Meinung waren die Ausschussmitglieder dabei nicht.

Die Luftfilter sind schon seit geraumer Zeit ein heißes Eisen. Während Lehrer und Eltern regelmäßig mehr Schutz in Klassenräumen fordern – auch weil man auf einen Impfstoff für unter die Zwölfjährigen noch warten muss – argumentiert etwa Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne, dass Lüftung über Fenster effektiver sei. Drei Mütter aus Hannover wollen auch aus diesem Grund das Land verklagen – und zu mehr Eile antreiben.

„Wir habe ein Jahr herumgesessen“

Eilig hatten es auch einige Politiker im Schulausschuss aber nicht. Ratsfrau Afra Gamoori (SPD) wollte den Punkt von der Tagesordnung und zur Beratung in die Fraktion nehmen lassen, was ihr eine deutliche Gegenrede von Julian Klippert (Die Partei) einbrachte. „Wir haben ein Jahr herumgesessen und der Antrag ist auch nicht neu.“

Für ihn sei es enttäuschend, wie wenig sich Kultusminister Tonne und die große Koalition der Landesregierung auf ein mögliches erneutes Aufflammen der Coronazahlen im Herbst vorbereiteten, so der Partei-Politiker. „Wenn es die Möglichkeit gibt, Geld vom Bund zu bekommen – was kann daran schlecht sein?“

Was die Ampel-Gruppe damit bezwecke, den Antrag in die Fraktion zu ziehen, verstehe er dagegen nicht. Zur Erklärung: Die nächste Möglichkeit zur Beratung findet erst nach den Sommerferien statt. Eine Zeitspanne, die die CDU für die Bewerbung für das Bundes-Förderprogramm nutzen will – zumal hier gilt: wer zuerst kommt, mahlt zu erst. Am Ende könnte man die Fördermittel verpassen. Per Handabstimmung setzte eine Mehrheit im Schulausschuss durch, dass der Antrag doch aktuell behandelt wird.

„Ich freue mich, dass wir gerade noch die Kurve bekommen haben“, so Stefanie Matz (CDU). „Nichts wie ran“, forderte sie. Schließlich würden auch neue Kitas und Schulen in der Stadt gebaut, in diese die fest zu installierenden Lüfter installiert werden könnten.

Stadtverwaltung prüft bereits die Förderung

Man sei sogar schon dabei, teilte Jörg Gronemann aus der Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Das Problem sei, dass das Programm Doppelförderungen ausschließe. Deshalb müsse noch geprüft und geklärt werden, wo die Installation baulich möglich sei und wo sie die Förderrichtlinien widersprächen – denn die Einrichtungen von Kitas etwa werde grundsätzlich gefördert. Sollte man zudem den Einbau nicht in den vorgegebenen zwölf Monaten (plus einer Verlängerungfrist) schaffen, bleibe die Stadt auf den Kosten sitzen.

Der Ampel genügte die Ausführungen, den „netten“ Dringlichkeitsantrag der CDU abzulehnen: „Die Verwaltung ist da dran, prüft die Förderung und wir vertauen ihr.“

Das sah die Mehrheit des Schulausschusses anders. Mit zehn Pro-Stimmung und sechs Gegenstimmen wurde der Antrag angenommen.

Von Simon Polreich