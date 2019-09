Kommen die Countdown-Ampeln in der Region Hannover?

Kommen die Countdown-Ampeln in der Region Hannover? Die Politik in der Region Hannover will Countdown-Ampeln für Fußgänger, Rad- und Autofahrer einführen. Das soll für mehr Disziplin und einen besseren Verkehrsfluss sorgen. Die Stadt Hannover lehnt das ab. Sie setzt auf eine andere Technik.

Zählt runter bis Grün: Diese Countdown-Ampel in Hamburg. Die Politik will, dass diese Technik auch in der Region eingeführt wird. Quelle: dpa