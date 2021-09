Kommen bis zum Herbst nur 40 statt 200 Luftfilter an Hannovers Schulen?

Hannover

Anfang September hatten Stadt und Land ihre Differenzen um mobile Luftfilter für Klassenzimmer beigelegt (NP berichtete). Doch aus den ambitionierten Plänen, dass bis zu den Herbstferien zunächst rund 200 Klassenräume mit den Geräten ausgestattet werden sollen, wird nichts.

Wie die NP nun auf Anfrage erfuhr, hat die Stadt bislang nur ein schnelleres nationales Verfahren für 40 Luftfiltergeräte sowie parallel ein europaweites Verfahren eingeleitet. „Mit der Anlieferung der ersten Geräte rechnen wir nicht vor den Herbstferien 2021“, sagt Stadtsprecherin Susanne Stroppe.

Standortfragen noch immer ungeklärt

Ebenfalls ungeklärt sei weiterhin, welche Schulstandorte mit Luftfiltern ausgestattet werden sollen. Die konkreten Standortfragen müssten noch mit den Schulleitungen erörtert werden, so die Sprecherin: „ Bis zur Anlieferung der ersten Geräte werden Standortfragen aber geklärt sein.“ Fest steht: Nur in Klassenräumen, die im ersten Stock oder höher liegen und in denen das vollständige Öffnen von sehr großen Fensterflügeln zu einer Störung des Unterrichtsverlaufs führt, können mobile Luftfilter aufgestellt werden, um das Lüften während des Unterrichts zu unterstützen.

Anschaffung der Filter kostet gut 700.000 Euro

Klarheit gibt es unterdessen bereits zu den Anschaffungskosten: Demnach schätzt die Verwaltung das Gesamtvolumen für die insgesamt 200 Geräte auf mindestens 700.000 Euro. Stroppe dazu: „Nach der geplanten 80-prozentigen Förderung durch das Land Niedersachsen verbleibt ein Eigenanteil von gut 140.000 Euro.“

Während die mobilen Luftfiltern in Hannovers Klassenzimmer weiter auf sich warten lassen, ist die Stadt bei den sogenannten Infektionsschutzampeln in den Schulen schon weiter. Im Rahmen einer sogenannten Direktvergabe, dies dient zur Beschleunigung der Beschaffung, wurden bereits 119 Infektionsschutzampeln besorgt. Knapp 50.000 Euro lässt sich das der Schulträger kosten – 420 Euro pro Gerät. Nach Angaben der Stadtsprecherin sei die erste Testphase an Schulen zunächst auf vier Monate angelegt.

Von Britta Lüers