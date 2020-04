Straftaten-Serie in Hannover: Vom Räuber zum Opfer?

Hannover

Vom Räuber zum Opfer? Die Polizei hat am Sonntag einen Mann (22) festgenommen, der in Verdacht steht, zwei Überfälle begangen zu haben. Wie die Beamten am Montag mitteilten, soll der 22-Jährige zwei Brüder (26, 29) abgezogen haben. Später will der Täter selbst Opfer eines Raubes geworden sein.

Der erste Überfall, bei dem der 29-Jährige der Geschädigte ist, ereignete sich am Sonntag gegen 5.30 Uhr an der Limburgstraße. Dorthin war der Mann gelockt worden. Im weiteren Verlauf griffen zwei Täter den Mann an und raubten ihm die Geldbörse.

Opfer schwer verletzt

Danach erstattete der 29-Jährige schwer verletzt Anzeige bei der Polizeiinspektion Ost. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 6 Uhr klingelte der 22-Jährige an der Wohnanschrift des 29-Jährigen. Dort öffnete der 26-jährige Bruder des Raub-Opfers. Der 22-Jährige behauptete, dass er das Portemonnaie des 29-Jährigen gefunden habe und verlangte dafür Finderlohn.

Überfall in einer Bank

Allerdings hatte der 26-Jährige kein Bargeld zu Hause. Deshalb ging er mit dem 22-Jährigen zu einer Bank Am Moltkeplatz. Dort entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern.

Im weiteren Verlauf raubte der 22-Jährige dem Mann das Bargeld und ein Handy. Anschließend flüchtete er. Die Polizei fand wenig später den leicht verletzten 26-Jährigen.

Polizei entdeckt Verdächtigen im Steintor

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten gegen 7 Uhr im Steintor zum Erfolg: Dort entdeckte eine Funkstreife den 22-Jährigen.

Er war gerade in eine Auseinandersetzung mit einem 21-Jährigen verwickelt. Und der hatte drei Begleiter dabei.

22-Jähriger im Besitz der Beute

Die Polizei setzte die Streithähne fest. Dann behauptete der 22-Jährige, dass er soeben selbst Opfer eines Raubes geworden sei.

Zunächst fanden die Beamten bei ihm die Beute von der Tat Am Moltkeplatz. Bei dem 21-Jährigen wurde nichts gefunden, was dem 22-Jährigen angeblich abhanden gekommen war. Deshalb wurde der 21-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zeugen gesucht

Der 22-Jährige soll nun einem Richter vorgeführt werden, der über einen Haftbefehl entscheidet. Die Polizeiinspektion Ost sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den einzelnen Taten geben können. Kontakt unter Telefon 05 11/109 27 17.

Von Britta Mahrholz