Hannover

Sein Leben ist ein einziges Auf und Ab: Michael Pfannschmidt (58) hat sich schon immer lang durchgeschlagen. Dieses Talent ist jetzt mehr denn je gefragt: Der 58-Jährige lebt seit sechs Jahren im Männerwohnheim des gemeinnützigen Kolpinghaus-Vereins, zum 30. November soll er jedoch ausziehen.

Pfannschmidt hat als Netzwerktechniker gearbeitet, als Messebauer, dann in der Lebensmittelproduktion. Ab 2002 war er Langzeitarbeitsloser: „Eine Trennung hat mich völlig aus der Bahn geworfen“, erzählt der 58-Jährige. Pfannschmidt zog zunächst in eine Wohngemeinschaft, dann ins Männerwohnheim in der Escherstraße 12.

Anzeige

„Am Anfang habe ich mich absolut unwohl gefühlt“, erinnert sich Pfannschmidt. Der gemeinnützige Verein Kolpinghaus bietet bis zu 100 wohnungslosen Männern ein Obdach – untergebracht sind die Bewohner in rund 15 Quadratmeter großen Zimmern zu zweit. Die Miete für einen Bettenplatz beträgt rund 350 Euro –Nebenkosten, Bettwäsche, Kabel-Fernsehen und Wäsche waschen inklusive. Die Bewohner sind oftmals Arbeitslose, Verschuldete, entlassene Häftlinge aus der Justizvollzugsanstalt oder Männer aus Trennungssituationen – so wie Pfannschmidt.

Nach einer Trennung zieht Pfannschmidt ins Männerwohnheim vom Kolpinghaus. Quelle: Peschke

„Ich wusste gleich, wo der Hammer hängt“, sagt der 58-Jährige zum Einzug in das Wohnheim – ihm wurde schon früh ein Monitor und auch Geld aus dem Zimmer gestohlen. Nach mehreren Umzügen innerhalb des Heims, nach mehreren Versuchen, mit fremden Männern auf engem Raum zusammenzuleben, fühlte Pfannschmidt sich im sechsten Jahr angekommen: „Endlich habe ich mich mit meinem Zimmergenossen verstanden und kann ihm auch vertrauen.“ Sein Mitbewohner habe ihm sogar einen Job verschafft.

Es ging bergauf: Pfannschmidt hat mehrere Fahrprüfungen gemeistert und den vom Mitbewohner vermittelten Job bei einer Spedition bekommen. „Ich bin gerade dabei, mir eine Kaution für eine eigene Wohnung anzusparen“, sagt Pfannschmidt stolz. Doch dann kam die Kündigung vom Kolpinghaus.

Zuhause: Das 15 Quadratmeter große Zimmer teilt sich Pfannschmidt mit einem Mitbewohner. Quelle: Peschke

Im September haben der ehrenamtliche Vorsitzende des Kolpinghauses Horst Vorderwülbecke und Heimleiterin Elke Müller Gebrauch von der in der Hausordnung festgelegten „sporadischen Kontrolle“ gemacht – „aufgrund von Unordentlichkeit des Bad- und Küchenbereichs“ wurde mit Pfannschmidt und seinem Mitbewohner das Gespräch gesucht. Dann gab es eine Abmahnung und wenige Wochen später eine Kündigung für beide Bewohner. Nach einer Aufräumaktion der Mitbewohner konnte das Kolpinghaus die Kündigung zurückziehen: „Wir beharren dann nicht darauf, sondern freuen uns, wenn wir eine Veränderung feststellen“, sagt Vorstand Vorderwülbecke.

Doch wenige Wochen später gab es eine neue Abmahnung – diesmal wegen des unordentlichen Schlafbereichs. „Es wurde wieder nicht aufgeräumt, also mussten wir eine neue Abmahnung und dann eine erneute Kündigung schreiben,“ erklärt Müller. Pfannschmidt ist wütend: „Ich fühle mich als Bürger zweiter Klasse.“ Die Kontrollen wurden durchgeführt, als der Bewohner nicht anwesend, sondern auf mehrtägiger Tour für die Spedition war. Für Pfannschmidt eine Missachtung seiner Privatsphäre.

Wütend: Sein Zimmer wurde kontrolliert, als Pfannschmidt arbeiten war. Quelle: Sophie Peschke

Doch die Kontrollen sind das Recht des Vereins: „Ein Bettenplatz im Männerwohnheim ist nicht vergleichbar mit einer Wohnung“, betont Müller. Sie müsse schlichtweg kontrollieren, weil oftmals Bewohner unbemerkt ausziehen – zum Beispiel weil sie die Miete über mehrere Monate nicht gezahlt haben. „Dann checken wir, ob der Bewohner noch da ist, weil wir das Zimmer ansonsten neu vergeben können,“ so Müller. Schließlich sei die Warteliste für einen Bettenplatz lang genug.

Zudem sei Unordentlichkeit immer wieder ein Problem im Männerwohnheim: „Wir achten zum Beispiel auf vergammelte Lebensmittel, verdreckte Toiletten und Matratzen“, erklärt Vorstand Vorderwülbecke. Nur so könne früh genug reagiert werden, damit beispielsweise Renovierungsarbeiten ausblieben oder Matratzen nicht ständig ausgetauscht werden müssten. „Wenn wir keine Verbesserung feststellen, müssen Konsequenzen folgen, sonst wird es in einem Männerwohnheim mit 100 Männern echt schwer“, sagt Heimleiterin Müller.

Etwaige Problemfälle beanspruchten zudem die Arbeit der zwei Sozialarbeiter im Männerwohnheim: „Und dann fehlt die Zeit für andere Bewohner, die wir bei der Arbeitssuche unterstützen wollen“, bedauert Vorderwülbecke. Somit sei auch der Personalschlüssel ein Problem. Doch der gemeinnützige Verein bezieht seine Einnahmen ausschließlich aus der Miete der Bewohner – für weitere Sozialarbeiter ist laut Vorstand Worderwülbecke kein Geld da.

Pfannschmidt ist wegen der Kündigung verzweifelt: „Gerade im Winter und in Zeiten der Corona-Pandemie habe ich einfach keine Chance auf einen anderen Wohnheimplatz.“ Die hätte er schon angefragt. Und da er die Kaution für eine eigene Wohnung noch nicht zusammengespart hat, macht er sich auch keine Hoffnung auf eigene vier Wände: „Es sei denn, es gibt jemanden, der einer echt armen Sau ein günstige Wohnung anbieten kann.“ Zum Ende des Monats muss Pfannschmidt aus dem Wohnheim ausziehen – am 30. November, seinem 59. Geburtstag.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Sophie Peschke