Kollision mit Stadtbahn: Toyota-Fahrer (75) in Klinik eingeliefert

Bei einem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn ist am Donnerstagvormittag in Laatzen ein Toyota-Fahrer leicht verletzt worden. Für die Ermittlung der Unfallursache sucht die Polizei Zeugen.

An der Hildesheimer Straße, Einmündung Würzburger Straße, kam es um 10.40 Uhr zur Kollision. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes wollte der 75-Jährige seinen Pkw wenden und bog dafür an der ampelgeregelten Einmündung von der Hildesheimer Straße nach links in die Würzburger Straße ab. Dabei stieß er mit einer Stadtbahn der Linie 2 zusammen, die in Fahrtrichtung Rethen unterwegs war.

Durch den Aufprall wurde der Toyota-Fahrer in seinem Auto eingeklemmt, er musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte den Senior mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Fahrgäste und Stadtbahn-Fahrer (51) blieben unverletzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Hildesheimer Straße bis etwa 12 Uhr gesperrt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 15.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511/1091888 zu melden.

Von api