HANNOVER

Der 81 Jahre alte Fahrer eines Toyota ist am Dienstagvormittag auf der Hildesheimer Straße im Stadtteil Döhren mit dem entgegenkommenden Ford einer 39-Jährigen zusammengestoßen. Dabei haben die beiden Fahrer leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Die Hildesheimer Straße war stadtauswärts bis etwa 10.30 Uhr gesperrt.

Missachtet 81-Jähriger an Kreuzung rote Ampel?

Nach Schilderungen der Polizei war die Autofahrerin gegen 8.45 Uhr mit ihrem Ford S-Max auf der Hildesheimer Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zur Abelmannstraße bog sie wohl bei Grün nach links ab – zeitgleich fuhr der Senior mit seinem Toyota Yaris auf der Hildesheimer Straße in Richtung Laatzen. An der Kreuzung Abelmannstraße habe er wahrscheinlich das Rotlicht missachtet, beide Autos kollidierten dann in der Kreuzungsmitte. Dabei erlitten die Fahrer leichte Verletzungen.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls in Döhren .

Während der Unfallaufnahme musste die Hildesheimer Straße stadtauswärts bis etwa 10.30 Uhr voll gesperrt werden, es kam zu Behinderungen. Laut Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf 5000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, die insbesondere Angaben zur Ampelsituation machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109 18 88 zu melden.

Von Andreas Voigt