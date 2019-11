Kolibakterien-Alarm: AWO-Kita in der Edenstraße geschlossen

Hannover

Laut AWO hatte der Starkregen Ende Oktober Abwasser in die Rohre gedrückt, Toiletten zum Überlaufen gebracht und so den Fußboden kontaminiert. Trinkwasser sei hingegen nicht betroffen.

Mit dem Abwasser breiteten sich auf dem Toiletten-Fußboden die Kolibakterien derart aus, dass die gesamte Kita umgehend geschlossen werden musste. Kolibakterien könnten Durchfall und schwere Darmerkrankungen verursachen, die gerade für kleinere Kinder sogar lebensbedrohlich werden können.

Dauer der Schließung noch unklar

Mit einer einfachen Reinigung sei es daher nicht getan. Die Einrichtung muss aufwendig desinfiziert, möglicherweise sogar Leitungen erneuert werden. Zur Dauer der Schließung konnte die AWO am Dienstag noch keine Prognose abgeben. Übergangsweise müssen die Kinder in einer Container-Kita in der Dresdener Straße (Vahrenheide) betreut werden.

Von api