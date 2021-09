Hannover

Auf dem Trammplatz vor dem Rathaus campieren die Klima-Aktivisten von Fridays-for-Future, im Hodlersaal, nur einige Meter entfernt, unterzeichnen OB Belit Onay und Enercity-Chefin Susanna Zapreva eine Vereinbarung über den vorzeitigen Kohleausstieg: Hannover stand am Donnerstag ganz im Zeichen der Energiewende, denn die Unterzeichnung eines schrittweisen Ausstiegs aus der umweltschädlichen Kohleenergie ist ein Meilenstein für die Landeshauptstadt. Und für die Klima-Aktivisten. Zumindest auf lokaler Ebene.

Über den schnellen Kohleausstieg hatte der Rat der Stadt im Juli mit breiter Mehrheit bereits befunden, die Vereinbarung besiegelte diese politische Absichtserklärung nunmehr. Und die sieht vor, das Kohlekraftwerk Stöcken wenn möglich 2026 abzuschalten, Block eins soll zwei Jahre vorher vom Netz gehen. Eine Million Tonnen CO2 werden somit eingespart. Das Ziel, 2024 mit dem Ausstieg zu beginnen, sei mit „Hängen und Würgen zu schaffen“, so Susanne Zapreva. Geplant war mal das Jahr 2030.

Anschlusspflicht ans Fernwärmenetz ab dem Jahr 2022

Weil noch nicht klar ist, ob die Ziele für Stöcken erreicht werden können, gibt es flankierende Maßnahmen. Einwohner sollen alte Ölheizungen durch Fernwärme oder Wärmepumpen ersetzen oder andere Heizungsanlagen durch smarte Steuerung effizienter machen. Und: Bei Neubauten oder zu erneuernden Bestandsanlagen soll von 2022 an eine Anschlusspflicht ans Fernwärmenetz bestehen, wenn entsprechende Leitungen liegen oder dichte Bebauung eine Neuverlegung lohnt. Um die flankierenden Maßnahmen rechtlich noch abzusichern, will die Stadt im Herbst noch eine Fernwärmesatzung verabschieden. 35 Millionen Euro stehen bis 2023 für diese Maßnahmen bis zur Verfügung, die Stadt und Enercity gemeinsam aufbringen.

Die Übereinkunft war unter tatkräftiger Mithilfe des Bündnisses „Hannover erneuerbar“ zustande gekommen, das ein Bürgerbegehren mit rund 11.000 Unterschriften gestartet und verschiedene öffentliche Veranstaltungen organisiert hatten. „Die breite Basis, die diesen beschleunigten Einstieg in die Wärmewende nun mitträgt, gibt Mut und Entschlossenheit auch für die zahlreichen weiteren Veränderungen, die wir auf dem Weg der sozialökologischen Transformation noch brauchen werden“, sagte Johanna Gefäller von „Hannover erneuerbar“.

Alternativenergie aus Abwärme, Altholz und Biogas

Wie geht’s jetzt weiter? Enercity setzt als Ersatz für die Kohleenergie gleichberechtigt auf drei Stränge: Auf die Umweltwärme, vor allem auf die Abwärme aus der Industrie. Auf die Kreislaufwirtschaft mit Müll- und Klärschlammverbrennung und auf Biomasse, wobei Zapreva betonte, nur Altholz zu verwenden, das im Umkreis Hannover von maximal 100 Kilometern herangefahren werde. Die Großwärmepumpen und die Anlage für die Altholzverbrennung stehen in Stöcken. Wo das Biogas produziert wird als Absicherung, sollten Abwärme und Verbrennung zu wenig abwerfen, steht nach Angaben der Enercity-Chefin noch nicht fest. „Vertraglich ist der Standort noch nicht abgesichert.“

Ausstieg: Das Kohlekraftwerk Stöcken soll in Schritten ab 2024 vom Netz gehen. Stadt und Enercity haben am Donnerstag eine Vereinbarung über den Kohleausstieg geschlossen. Quelle: Kutter

„Wie schnell die Landeshauptstadt aus der Kohle aussteigt und die Wärmewende gelingt, hängt auch davon ab, wie aufwendig die Grundstückssuche und die Genehmigungsverfahren für Ersatzanlagen sind und ob es absehbar finanzielle Unterstützung von Bund und Land für die Umstellung auf alternative Energien gibt“, so OB Belit Onay. Der Kohleausstieg in Hannover kostet nach Angaben der Stadt einen dreistelligen Millionenbetrag, allein Enercity investiere mehr als 500 Millionen Euro. 2035 will Hannover dann klimaneutral sein.

Von Andreas Voigt