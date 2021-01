Hannover

Seit 2016 leitet Susanna Zapreva (47) als Vorstandsvorsitzende den Energiedienstleister Enercity. Eine Initiative will erreichen, dass das Unternehmen schon 2026 aus der Kohle aussteigt. Im NP-Interview erklärt Zapreva, wie Enercity mit der Sache umgeht.

Am Freitag war offiziell Startschuss für das Bürgerbegehren, das den Kohleausstieg mit dem Kraftwerk Stöcken bereits 2026 zum Ziel hat. Enercity hatte sich das für 2030 vorgenommen. Wie groß ist der Druck, den das mit sich bringt?

Ich habe viel Sympathie für diese Initiative. Den Initiatoren ist es hervorragend gelungen, große Aufmerksamkeit auf sich und das Thema Kohleausstieg zu ziehen. Sie haben damit bereits jetzt einen Erfolg erzielt. Der konkrete Wunsch der Abschaltung 2026 ist legitim, ich halte ihn aber für nachgeordnet. Wir müssen in erster Linie bei den Bürgerinnen und Bürgern eine breite Akzeptanz für den Kohleausstieg an sich schaffen, damit dieser auch möglich wird. Wir wollen den Kohleausstieg im Konsens mit unseren Kunden gestalten. Da sehe ich die Vertreter der Initiative und Enercity an einem Strang ziehen.

„Wollen nichts versprechen, was wir nicht halten können“

Welche Konsequenzen hätte es für Ihr Unternehmen, wenn diese am Ende tatsächlich ihr Ziel erreicht und eine Mehrheit der Hannoveraner im Herbst diesen Jahres für einen Kohleausstieg in 2026 stimmt?

Wir haben den Kohleausstieg schon 2017 beschlossen, als das für viele noch gar kein Thema war und haben dafür seinerzeit auch erhebliche Widerstände überwinden müssen. Die Zielmarke 2030 haben wir uns nicht einfach so ausgesucht, sondern benannt, weil sie realistisch erreichbar ist. Wir wollen nichts versprechen, was wir nicht halten können. Was passiert, wenn wir ein festes Datum haben, aber noch keine Genehmigungen für ausreichend benötigte Ersatzanlagen?

Der Klimawandel ist mittlerweile auch in Niedersachsen deutlich zu spüren. Wir erleben lange Hitze- und Dürreperioden, im Harz sind wegen des Baumsterbens ganze Gipfel entwaldet. Müssen wir nicht alles tun, um möglichst schnell die CO2- Emissionen deutlich zu reduzieren? Das Kraftwerk allein stößt mindestens so viel aus wie der gesamte Autoverkehr in Hannover.

Wir arbeiten jetzt schon vier Jahre lang intensiv am Ausstieg aus der Kohle. Wir haben das Kraftwerk Mehrum verkauft und wollen 2025 bereits den ersten Block in Stöcken abschalten. Damit wäre dann schon eine Halbierung der CO2 -Emissionen erreicht. Aber wir haben auch Erfahrungswerte mit solchen Planungsprozessen und behördlichen Genehmigungen. Lassen sie es mich in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken: Die Wahrscheinlichkeit, dass es schon 2026 mit dem Kohleausstieg klappt, liegt vielleicht bei fünf Prozent. Für 2030 sehe ich sie bei 80 bis 90 Prozent. Und bei zehn bis 20 Prozent, dass es etwas länger dauert. Aber das liegt nicht nur in unserer Hand.

„Müssen über die Ölheizungen in Hannover sprechen“

Das klingt so, als hätte Enercity selbst kaum Spielraum. Ist das wirklich so?

Wir tun wirklich alles dafür, schnell und sinnvoll aus der Kohle auszusteigen und CO2-Emissionen weiter stark zu reduzieren. Das ist beschlossene Sache. Das Jahr auf oder ab ist nicht entscheidend. Wenn wir aber über das Klima sprechen, dann müssen wir zum Beispiel über die Ölheizungen in Hannover sprechen. Denn es gibt immer noch mehr als 5000 Ölheizungen, und die stoßen insgesamt mehr als doppelt so viel CO2 aus als unsere Fernwärmeversorgung derzeit. Und auch bei den sehr alten Gasheizungen sind es 30 bis 50 Prozent mehr CO2 .

Sie sagen, das Bürgerbegehren hätte also besser auf ein Verbot von Ölheizungen setzen sollen?

Es ist egal, was der Aufhänger für die Diskussion ist. Das Ziel ist immer das gleiche, es geht um den Klimaschutz. Wissen Sie, jede Generation hat schwere Aufgaben zu lösen. Unsere Großeltern haben das Land nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufbauen müssen. Die Generation, der ich angehöre, ist gegen Atomkraft auf die Straße gegangen, und die jungen Leute kämpfen für den Klimaschutz. Und das machen sie sehr gut, denn sie haben bereits unsere Gesellschaft mobilisiert, sonst gebe es dieses Bürgerbegehren nicht.

Für Stöcken werden bis zu 14 Ersatzanlagen benötigt

Wie sieht konkret der Ausstiegsplan von Enercity aus?

Wir werden bis zu 14 Ersatzanlagen bauen müssen, um das Kraftwerk in Stöcken zu ersetzen, das einerseits die Industriestandorte von VW Nutzfahrzeuge und Continental in Hannover mit Energie versorgt. Außerdem versorgen wir andererseits ein Viertel der Menschen in der Stadt mit Fernwärme. Bei den neuen Wärmequellen setzen wir auf vier Säulen: Industrieabwärme, Biomasse/Altholz, Abfall und Großwärmepumpen. Ein Biomassekraftwerk ist bereits auf dem Gelände in Stöcken in Planung, eine Klärschlammverwertungsanlage in Lahe im Bau, und im vergangenen Jahr haben wir die Müllverbrennungsanlage in Lahe an das Fernwärmenetz angeschlossen und wollen es weiter ausbauen. Wir sind zudem auf der Suche nach weiteren Unternehmen, deren Abwärme aus Produktionsprozessen wir ins Netz einspeisen können. Außerdem wollen wir mehr Großwärmepumpen einsetzen. Wie schnell das alles funktioniert, hängt aber auch davon ab, wie viel Widerstand es gegen einzelne Projekte gibt. Deshalb brauchen wir eine breite Akzeptanz für den Kohleausstieg.

Wenn Ihr Unternehmen tatsächlich per Bürgerentscheid gezwungen werden sollte, eher aus der Kohle auszusteigen: Drohen dann in Hannover kalte Wohnungen?

Niemand muss sich Sorgen machen, dass es in seiner Wohnung kalt wird. Das wird sicher nicht passieren.

Kohleausstieg 2026: Enercity befürchtet höhere Kosten

Und was ist mit den Kosten?

Wir haben 500 Millionen Euro an Investitionen nur für den Kohleausstieg eingeplant. Das kommt noch zu den anderen Investitionen in die Digitalisierung, Netze, Wasser und erneuerbare Energien. In Summe planen wir in den nächsten zehn Jahren Investitionen von vier Milliarden Euro. Wenn wir in Stöcken früher aussteigen sollen, werden wir für die Ersatzanlagen vielleicht keine geeigneten Standorte finden. Das könnte natürlich zu höheren Kosten führen. Andere Energieversorger machen es sich da einfacher. Die bauen als Brückentechnologie neue Gaskraftwerke. Aber das wollen wir nicht. Wir planen den Umstieg auf erneuerbare Energien. Ich bin überzeugt davon, die kommenden Generationen werden uns das danken.

SPD, Grüne und Linke haben bereits ihre Unterstützung für das Bürgerbegehren in Aussicht gestellt, in Hannovers Rathaus regiert mit Belit Onay seit Herbst 2019 ein grüner OB, der sich auch den Erwartungen seiner Wähler stellen muss. Glauben Sie, dass Sie in dieser Konstellation für Ihre Argumente Gehör finden?

Davon bin ich überzeugt. Unmögliches können wir nicht umsetzen. Und was möglich ist, das machen wir bereits seit vier Jahren. Im Vordergrund steht für mich der gesellschaftliche Diskurs, den wir in diesem Jahr zum Thema Kohleausstieg führen werden. So wie die Debatte jetzt läuft: Eigentlich könnte ich es mir besser gar nicht vorstellen.

Von Christian Bohnenkamp