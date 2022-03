Hannover

Erfunden wurden Sandwiches angeblich einst, weil John Montagu (1718–1792), der 4. Earl of Sandwich, ein Essen suchte, das er während des Kartenspielens zu sich nehmen konnte, ohne irgendetwas zu beschmutzen. Rober Awakjan, Küchenchef von Schuberts Brasserie in der Südstadt, stellt Klassiker und neue Varianten vor.

Für das Arbeiten mit Speck hat er folgenden Profi-Tipp: „Wenn Sie es nicht mögen, Bacon in der Pfanne zu braten, da es sehr geruchsintensiv ist, kann man die Speckscheiben auch auf Backpapier ausbreiten und ganz einfach im Ofen knusprig backen.“

Reuben-Sandwich mit Pastrami

Mit Pastrami: Reuben-Sandwich. Quelle: Nancy Heusel

Zutaten für vier Sandwiches Für das Brot: 330 Gramm Mehl (550) 10 Gramm Trockenhefe 10 Gramm Zucker 10 Gramm Milchzucker (Drogeriemarkt) 10 Gramm Backmalz (Drogerie oder Biomarkt) 10 Gramm Salz 20 Gramm Butter (weich) 1 Ei 220 Milliliter Wasser 1 Ei zum Bepinseln Für den Belag: 240 Gramm Pastrami 4 Essiggurken in Scheiben 12 Scheiben Emmentaler oder Bergkäse 400 Gramm Krautsalat Für die Sauce: 150 Gramm Mayonnaise 50 Gramm Ketchup 1 Teelöffel Senf (mittelscharf) 1 Esslöffel Worcestersauce 1 Teelöffel Meerrettich 1 kleine Schalotte

Alle Zutaten für das Brot in einer Küchenmaschine oder mit dem Handrührgerät rund zehn Minuten lang zu einem Teig verkneten. In eine mittelgroße Schüssel etwas Öl geben und den Teig darin für 45 bis 60 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.

Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Den Teig auf eine mehlierte Arbeitsfläche geben und zu einer länglichen Wurst formen. Aus dem Teig vier gleiche Teile schneiden (à etwa 155 Gramm). Backblech mit Backpapier auslegen. Die Teigrohlinge mit den Händen etwas platt drücken und dann nach innen einschlagen, so dass eine Art Baguetteform entsteht. Die Baguettes auf dem Backblech verteilen, mit einem Messer einritzen und die Oberfläche mit Ei bepinseln. Bei 180 Grad 15 bis 20 Minuten backen. Auskühlen lassen.

Für die Sauce die Schalotte fein würfeln, in eine Schale geben und mit den restlichen Zutaten vermengen.

Das Brot nun längs halbieren und die aufgeschnittene Seite in einer Pfanne kurz anrösten. Etwas Sauce auf beide Seiten des Brotes geben. Auf die untere Hälfte die Gurkenscheiben und 60 Gramm Pastrami legen, Krautsalat darauf verteilen und mit drei Scheiben Käse bedecken. Im Backofen (Oberhitze) kurz den Käse schmelzen lassen, Baguette mit der oberen Hälfte abdecken und servieren.

Cuban Sandwich mit Pulled Pork

Mit Pulled Pork: Cuban Sandwich. Quelle: Nancy Heusel

Zutaten für vier Sandwiches Für das Brot: siehe Rezept Reuben-Sandwich Für die Sauce: 200 Gramm Senf Abrieb einer Bio-Limette Abrieb einer Bio-Orange 10 Blätter Koriander Für den Belag: 300 Gramm Pulled Pork (gut sortierte Fleischer oder Supermarkt) 8 Scheiben Kochschinken 12 Scheiben Emmentaler 8 Essiggurken 2 Esslöffel Butter

Für die Sauce den Koriander fein hacken und mit den restlichen Zutaten vermengen. Das Pulled Pork nach der Verpackungsanleitung zubereiten. Essiggurken in feine Streifen schneiden.

Das Brot längs halbieren. In einer großen Pfanne Butter zerlassen und die aufgeschnittene Seite in einer Pfanne anrösten. Beide Seiten mit der Senfsauce bestreichen. Auf die untere Hälfte die Essiggurken, das Pulled Pork und dann den Schinken verteilen und mit dem Käse belegen, zum Schluss die obere Brothälfte auflegen. Wenn ein Kontaktgrill vorhanden ist; für vier Minuten darunter legen.

Croque Monsieur

Mit Klasse: Croque Monsieur. Quelle: Nancy Heusel

Zutaten für vier Sandwiches Für das Sandwich: 8 Scheiben Kastenweißbrot oder Toastbrot 150 Gramm Comté-Käse oder Bergkäse 8 Scheiben gekochter Schinken (große Scheiben) Für die Senf-Bechamel-Sauce: 1 Esslöffel Butter 1 Esslöffel Mehl 2 Esslöffel körniger Senf 200 Milliliter Milch Salz, etwas Muskat

Für die Sauce Butter in einem kleinen Topf schmelzen, Mehl darin anschwitzen. Milch angießen und unter Rühren zehn Minuten einkochen lassen. Die Bechamel-Sauce mit Salz, Pfeffer und Senf abschmecken. Backofengrill vorheizen. Die Weißbrotscheiben kurz von beiden Seiten rösten, herausnehmen. Den Grill eingeschaltet lassen. Vom Käse vier dünne Scheiben (etwa in Weißbrot-Größe) abschneiden, den Rest reiben. Die Scheiben mit je einer Scheibe Käse belegen, dann je zwei Scheiben Schinken darauf legen. Mit der Senf-Béchamel bestreichen. Die übrigen vier Brotscheiben daraufsetzen. Mit dem geriebenen Käse bestreuen, mit Salz, Pfeffer würzen. Die Croque Monsieurs auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen, im Ofen etwa fünf Minuten grillen, bis der Käse geschmolzen ist.

Club-Sandwich mit Hühnerfilet

Mit Huhn: Club-Sandwich. Quelle: Nancy Heusel

Zutaten für vier Sandwiches 250 Gramm Hähnchenbrustfilet Salz und Pfeffer 12 Scheiben Frühstücksspeck 4 Eier 1 Eisbergsalat 3 Tomaten 4 Esslöffel Mayonnaise 12 Scheiben Weißbrot oder Toast

Hähnchenfilet trocken tupfen, mit Salz und Pfeffer würzen. Speck in einer Pfanne ohne Öl knusprig ausbraten. Herausnehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen. Hähnchenbrustfilet im Bratfett zehn bis 15 Minuten durchbraten, herausnehmen, in Scheiben schneiden. Eier nacheinander in die Pfanne schlagen und zu vier Spiegeleiern braten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Salatblätter waschen, trocken tupfen und in Streifen schneiden. Anschließend in einer Schüssel mit der Mayonnaise marinieren. Tomaten waschen, putzen und in Scheiben schneiden.

Brotscheiben im Toaster oder unter dem Backofengrill rösten. Vier Scheiben mit dem geschnittenen, marinierten Salat, Tomaten und Hähnchen belegen. Vier weitere Scheiben Toastbrot auf beiden Seiten mit Mayonnaise bestreichen, davon je eine Scheibe auf die Sandwiches setzen. Auf die Oberseite wieder eine Schicht marinierten Salat legen. Mit je drei Scheiben Speck und einem Spiegelei belegen. Mit den übrigen Brotscheiben bedecken. Sandwiches zum Servieren diagonal durchschneiden, bei Bedarf mit Holzspießen fixieren.

