Noch ist der Corona-Inzidenzwert in der Region Hannover zu hoch. Sollte er bis Donnerstag nicht unter 100 sinken, fallen die geplanten Öffnungsschritte an Schulen ins Wasser. Was passiert dann und worauf können sich Schüler, Eltern und Lehrkräfte nun einstellen? Die NP hat Antworten auf die wichtigsten Fragen.