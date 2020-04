Königstraße ist wieder befahrbar: Stimmung der Händler ist trotzdem getrübt

Hannover

Seit Mittwoch fließt der Verkehr wieder durch die Königstraße. Die Sanierungsarbeiten der dortigen Eisenbahnbrücke sind abgeschlossen. Doch die Freude bei den Händlern hält sich in Grenzen.

Etwas mehr als zwei Jahre haben die Arbeiten gedauert. Bis Ende 2019 lag die Bahn noch im Zeitplan. Doch die Fertigstellung der Arbeiten verzögerte sich um drei Monate, weil die Entfernung einer 60 Meter langen Betonbrücke zwei Monate gedauert hatte. Die Kosten der Sanierung lagen bei 18 Millionen Euro.

Freude der Händler ist getrübt

Für die Händler und Gastronomen brachten die Arbeiten eine schwere Zeit mit sich. So bezeichnet Monika Voß – Inhaberin eines Geschäftes unter anderem für Dessous, Nacht- und Bettwäsche – die „Verbindung zur Innenstadt durch den Tunnel als eine Ader für viele Geschäfte“. Etliche ihrer Kunden würden mit dem Zug kommen. „Die haben hier nicht hergefunden.“

Nun ist die Straße also wieder offen. „Das ist eine große Freunde“, so Voß. Diese wird von der aktuellen Schließung der Corona-Krise jedoch ein wenig getrübt. „Wir hätten natürlich an so einem Tag mehr Action hier im Geschäft gehabt, aber das holen wir nach.“ Jetzt könnte sie ihren Kunden zumindest schon mal sagen, dass sie – sobald das Geschäft wieder öffnen darf – auf normalem Wege zu ihr finden.

Etwas besser hat es dagegen Angelika Figeis-Blecker, Geschäftsführerin Optiker und Hörakustiker Blecker, erwischt. Sie darf als Gesundheitsdienstleister derzeit geöffnet haben. „Ich habe es genossen, als die Absperrungen entfernt worden sind.“ Passend dazu hat sie den Schriftzug über dem Eingang angepasst: Aus „Königlicher Service! Auch während der Brückensanierung“ wurde jetzt „Königlicher Service! Seit 1987 inhabergeführter Meisterbetrieb“.

Der Schriftzug „Königlicher Service! Auch während der Brückensanierung“ gehört der Vergangenheit an. Quelle: privat

Ein Straßenfest wäre nach solch langer Zeit rümlich gewesen, so Blecker. Doch das konnte aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht stattfinden. Sie sagt: „Es ist jetzt eine Zeit, die anders ist.“ Obwohl sie geöffnet haben darf, ist der Trubel nicht sonderlich hoch. „Wichtige Termine werden wahrgenommen, teilweise werden sie aber auch verschoben“, macht Figeis-Blecker deutlich.

Auch Busse fahren wieder im Regelverkehr

Ab dem 6. April fahren auch die Buslinien 100, 200, 128 und 134 wieder im Regelverkehr fahren. Die vorübergehend eingerichteten Ersatzhaltestellen „Fernroder Straße“ und „Platz der Kaufleute“ werden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr bedient.

Lesen Sie auch: Bahn gibt Königstraße am 1. April wieder frei

Von Cecelia Spohn