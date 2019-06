Hannover

Ein Sieg gegen die mächtigen Preußen. Letzte welfische Heldentat vor dem Untergang des Königreiches Hannover. Die Schlacht bei Langensalza am 27. Juni 1866: Von vielen zum Mythos verklärt und am Montag in dem thüringischen Städtchen Bad Langensalza Anlass zum Gedenken. 150 Jahre nachdem sich der Rauch über dem Schlachtfeld verzogen hat, wird jedoch immer deutlicher: Es war eben dieser Sieg, der den Untergang der Armee König Georgs V. besiegelte.

„Es war aus Sicht des Königreiches Hannover ein Fehler, dass es dieses Gefecht angenommen hat“, sagt Thorsten Loch, Historiker am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Denn genau das war es, was die Preußen wollten. Bei Langensalza waren diese numerisch klar unterlegen. Mit ihren 8000 Mann griffen sie dennoch die hannoversche Armee mit ihren rund 16 000 Mann an, die König Georg V. selbst anführte. „Die Preußen wollten nicht das Gefecht gewinnen, sondern Zeit. Die Niederlage war einkalkuliert“, sagt Loch.

Preußen verhindern Durchbruch nach Süden

Ein Gefecht – mehr als das war es aus Sicht des Historikers nicht. Denn das Schlachtfeld war tatsächlich viel größer. Im Süden riegelten preußische Einheiten den möglichen Rückzug der Hannoveraner zu ihren bayerischen Verbündeten ab. Aus dem Norden und Westen waren weitere Truppen im Anmarsch. In Wirklichkeit sahen sich die Truppen der Welfen also rund 45 000 Mann gegenüber und nicht nur den 8000, die sie bei Langensalza wohl gezielt in Kämpfe verwickelten. „Ein bis zwei Tage wird das die Hannoveraner gekostet haben“, schätzt Loch. Zeit, die fehlte, um vielleicht doch noch den Durchbruch nach Süden zu schaffen.

Der hätte vermutlich viele Tote gekostet, wäre aber wohl die einzige Chance gewesen, den Untergang der Armee der Welfen zu verhindern. Im Alleingang zu klein, um etwas gegen die Preußen auszurichten, hätten die Truppen zusammen mit den Österreichern und Bayern deutlich mehr Schlagkraft entwickeln können. Durch das Gefecht bei Langensalza war diese Option allerdings dahin – zumal auch Munition und Vorräte der erschöpften Hannoveraner so gut wie aufgebraucht waren. Schon zwei Tage später kapitulierten sie. König Georg V. setzte sich nach Wien ab.

Experte: Hannover bei Langensalza ausmanövriert

„Die Armee des Königreiches Hannover ist bei Langensalza auf der operativen Ebene ausmanövriert worden“, so das Fazit von Historiker Loch, der darin auch die „Überlegenheit der Preußen bestätigt“ sieht. Diese hatten eine zusätzliche Führungsebene eingeführt, die ihnen die Möglichkeit gab, deutlich flexibler und in kleineren Verbänden zu operieren, wie den 8000 Mann bei Langensalza, die den Auftrag hatten, die Hannoveraner zu binden, während die größeren Teile der preußischen Armee versuchten, die Truppen der Welfen zu umfassen und diesen die Rückzugsmöglichkeiten zu nehmen.

Die operative Überlegenheit der Preußen sollte auch den Österreichern und Sachsen in der Schlacht beim böhmischen Königgrätz am 3. Juli 1866 zum Verhängnis werden. Zwar gelang es den Preußen nicht, ihre Gegner endgültig zu vernichten. Allerdings hatte deren Niederlage die Auflösung des Deutschen Bundes zur Folge. Preußen annektierte Hannover. Das bei Langensalza siegreiche Königreich war nur noch Provinz.

Von Christian Bohnenkamp