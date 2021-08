Köbelinger Markt: Hannovers schöner Stadtplatz im Dornröschenschlaf

Hannover

Ein Platz mit schönen Platanen – für OB Belit Onay hat der Köbelinger Markt so viel Qualität, dass er kein langes Dasein als Parkraum fristen sollte. Die Neugestaltung aber wird noch viele Jahre auf sich warten lassen. Bis Ende 2022 will die Stadtverwaltung das Gebäude Leinstraße 14 nutzen, in dem einst das städtische Ordnungsamt, das Bürgeramt und die Ausländerbehörde untergebracht waren.

Der Abriss der Immobilie war eigentlich schon vorgesehen. „Es gab 2010/2011 diese Überlegungen – zu einem Zeitpunkt, als die Bedarfe an Verwaltungsräumlichkeiten aufgrund sinkender Mitarbeiterzahlen ebenfalls sanken“, bestätigt das Stadtsprecher Dennis Dix. Das Gebäude aus den 1960-er Jahren ist marode.

Eine halbe Million für Brandschutz

Trotzdem musste es im vergangenen Jahr für 533.000 Euro „ertüchtigt“ werden. Die Ausgabe war nötig für vorgeschriebenen Brandschutz – und brachte Politik und Steuerzahlerbund auf die Barrikaden. Die Verwaltung brauchte den Platz, vor allem aber gab es keinen Ersatz für das in der Leinstraße untergebrachte Rechenzentrum.

Ein Siegerentwurf für die Neugestaltung schmort in der Schublade. Und ist wahrscheinlich längst überholt. Im Stadtentwicklungsprozess „City 2020“ hatten Experten den Köbelinger Markt ausgemacht als „den südlichen Abschluss des historischen mandelförmigen Altstadtkerns“ zwischen Karmarschstraße, Marktstraße und Leinstraße.

Der Siegerentwurf der Architekten Trojan und Trojan sah dort ein attraktives Innenstadtquartier mit vier kleineren und einem höheren Gebäude am Theodor-Lessing-Platz vor. Bis zu 100 Wohnungen waren geplant, im Erdgeschoss jeweils Büros, Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungsbetriebe.

Als Übergangslösung nötig

Doch noch immer braucht die Stadt die Immobilie Leinstraße 14 „als Übergangslösung für kurzfristige Personalzuwächse“. Ein Verkauf an Dritte werde erst erfolgen, wenn die Nutzungen des Gebäudes beendet sind, sagt Dix. Der Umzug der städtischen EDV-Zentrale sei in Arbeit, das werde einige Zeit, mit einem teilweisen Parallelbetrieb, in Anspruch nehmen.

Platz neu denken?

Bis zum Abriss, dem Neubau und damit der Chance, den Köbelinger Markt „als attraktiven Stadtraum neu zu entwickeln und entdecken“, wird es also noch dauern. Vielleicht so lange, dass Politik und Verwaltung prüfen sollten, ob der Siegerentwurf wirklich noch zeitgemäß ist. Im NP-Interview hatte Bürgermeister Thomas Hermann angeregt, man müsse den Platz „neu denken“.

Eine aufgelockerte Bebauung mit dem Mix von Wohnen, Büros, Geschäfte und Gastronomie, viel Grün und Bäume, keine Betonhochbeete wie in den 60-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, wünscht er sich. Vielleicht lasse sich auch der seitliche Teil der Markthalle in Pläne zur Umgestaltung einbeziehen.

Von Vera König