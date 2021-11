Koalition beschlossen: SPD und Grüne in der Region Hannover sind sich einig

Hannover

Wie bereits in der Landeshauptstadt haben sich jetzt auch in der Region Hannover die Sozialdemokraten und Grüne auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das rund 40-seitige Papier sei unterschriftsreif, hieß es. Allerdings müssen noch die Parteigremien zustimmen.

Am Freitag sollen die Inhalte des Vertrages der Öffentlichkeit präsentiert werden, erst dann wollen sich die Parteien zu den Schwerpunkten der künftigen Regionspolitik äußern. Damit sind die Verhandlungen schneller beendet, als geplant: SPD und Grüne hatten ursprünglich angekündigt, bis zur konstituierenden Sitzung der Regionsversammlung am 16. November den Vertrag unter Dach und Fach haben zu wollen.

Als sicher gilt, dass das Papier das 365-Euro-Ticket für Busse und Bahnen in der Region Hannover beinhaltet. Denn der neue Regionspräsident Steffen Krach (SPD) war mit dem Versprechen für das Ticket in den Wahlkampf gezogen. Außerdem wird es eine Ausweitung der Windanlagen in der Region sowie neue Klimaschutzprogramme geben.

„Ich habe ein gutes Gefühl“

Die beiden Parteien hatten etwas mehr als einen halben Monat verhandelt. Die SPD-Unterbezirksvorsitzende Claudia Schüßler berichtete am Mittwoch von einer „konstruktiven Atmosphäre“ in den Gesprächen. Man habe die beiden Wahlprogramme zusammengeführt und dann überlegt, was gut zusammenpasst. „Das wird eine gute, vernünftige Politik für die Menschen in der Region Hannover werden“, betonte sie. Die Regionsvorsitzende der Grünen, Anne Dalig, lobte ebenfalls die „harmonischen Gespräche“, die aber in der Sache hart geführt worden seien. „Ich habe bei unserem Ergebnis ein gutes Gefühl“, meinte sie.

Für Donnerstagabend ruft Schüßler den Parteivorstand und den Beirat des Unterbezirks zusammen, um über die Koalitionsvereinbarung zu entscheiden. Die Grünen wollen am Sonnabend in einer digitalen Mitgliederversammlung über die Koalitionsverhandlungen informieren.

Blaupause für das Land?

In den vergangenen fünf Jahren hatten in der Regionsversammlung SPD und CDU eine Koalition gebildet. Allerdings entspricht ein rot-grünes Bündnis in der Region Hannover wohl zumindest auch dem Wunsch der Landesspitze der SPD. Schließlich ist die Große Koalition im Land nicht unbedingt eine Liebesheirat – nach der Landtagswahl am 9. Oktober 2022 würden viele in der SPD lieber eine Zusammenarbeit mit den Grünen sehen. Und da sind funktionierende rot-grüne Bündnisse in der Region Hannover und in der Landeshauptstadt eine gute Blaupause für das Land.

Von Mathias Klein