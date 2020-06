Kneipen und Bars öffnen wieder: Strenge Auflagen bereiten Sorgen

Hannover

Eingerostet sind die Zapfanlagen noch nicht, gebraucht wurden sie in den vergangenen Wochen aber höchst selten. Seit fast drei Monaten sind die Kneipen und Bars nun schon geschlossen. Nun dürfen sie ab Montag auch ihre Innenräume unter strengen Sicherheitsauflagen wieder öffnen, das hat die Landesregierung am Freitag offiziell verkündet.

„Das ist für mich wie Ostern und Weihnachten zusammen, aber ich habe auch ein bisschen Angst vor Montag“, sagt Dirk Trebing. Seit 18 Jahren führt er „ Dirks kleine Kneipe“ in Hemmingen und hat ein Problem, das auch viele seiner Schank-Kollegen kennen. Mickrige 60 Quadratmeter fasst seine Gaststätte. Für die großen Abstände in Corona-Zeiten ist sie nicht gemacht. Er fürchtet, maximal nur zehn Gäste gleichzeitig reinlassen zu können. Seine Stammkunden hat er bereits informiert. „Ich bin froh, denn ich habe die letzten Wochen keinen Cent verdient“, sagt Trebing.

Anzeige

Probierbar setzt auf die Stammkunden

Die „Probierbar“ auf der Limmerstraße hat ihre Drinks zu Beginn der Corona-Schließungen ausgeliefert. „Der Lieferdienst funktioniert nicht mehr und für unseren Außenbereich ist das Wetter gerade auch nicht optimal“, sagt Wirt Ngoc Duc Nguyen. Deswegen ist er froh, dass er wieder im Innern Cocktail, Bier und Gin ausschenken darf.

Weitere NP+ Artikel

In der Probierbar haben womöglich nur 15 Menschen Platz. Quelle: Behrens

Da wahrscheinlich nur 15 Gäste gleichzeitig kommen dürfen, will er seine Kunden dazu bewegen, vorher zu reservieren. „Ich rechne nicht damit, dass viele Neue kommen“, sagt Nguyen. Die ganze Atmosphäre sei unter den Auflagen eine andere. „Eine Bar lebt davon, dass es voll ist und dass man auch mit den Tischnachbarn ins Gespräch kommt.“ Die Tische könne er zum Glück auseinander schieben, die Mitarbeiter tragen Mundschutz.

Stimmung ist gedrückt

Enzo Fumiento hat die Schutzscheiben auf dem Tresen in seiner „Rumpelkammer“ bereits angebracht. Die urige Kneipe in der List verfügt gerade einmal über 50 Quadratmeter. Platz für maximal zwölf bis 14 Gäste, meint Fumiento. Die Sitze am Tresen müssen frei bleiben, fast jeder zweite Tisch bleibt gesperrt. „Ich bin noch am Überlegen wie wir das mit dem Toilettengang regeln“, sagt der Wirt.

Enzo Fumiento schenkt in der „Rumpelkammer“ hinter Plexiglas aus.

Er rechnet nicht mit einem großen Andrang in seine „Rumpelkammer“: „Die Menschen sind gerade mit geschlossenen Räumen noch sehr vorsichtig. Eine Kneipen-Atmosphäre wird nicht aufkommen. Das merken wir jetzt schon draußen bei den Fußball-Übertragungen, die Stimmung ist gedrückt.“

Bugi Pavlovic vom „Herzblatt“ an der Königsworther Straße ist zwar glücklich darüber, dass Kneipen wieder öffnen dürfen. Ob sie es bei ihrer eigenen tut, weiß sie aber noch nicht. „Mit den ganzen Regeln wird unser Herzblatt nicht mehr dasselbe sein wie vorher“, vermutet sie.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Im „Lindwurm“ in Linden ist etwas mehr Platz. Die Kneipe ist großzügiger gebaut, doch auch dort kann nicht jeder Tisch besetzt werden, die Kneipe großzügiger gebaut. „Desinfektionsmittel steht parat“, sagt Eugenia Petrusic.

Torsten Reinert durfte seine „Fiedel“ schon länger wieder öffnen, da er auch Speisen anbietet. Zwischen den Tischen hat er Plexiglasscheiben aufgestellt und kann so 35 Gäste empfangen. „Die Kneipen, die jetzt öffnen, sollen nicht zu viel erwarten“, sagt er, „das wird noch eine lange Saure-Gurken-Zeit.“

Von Sascha Priesemann und Christoph Dannowski