Hannover

Weiterhin händeringend warten viele Patienten in Hannover und ganz Niedersachsen auf ihre Grippe-Impfung. Der Impfstoff ist nach einem coronabedingtem „Run“ in Arztpraxen und Apotheken derzeit Mangelware. Besonders betroffen sind dabei offenbar Privatpatienten. Und: Auch bei der Pneumokokken-Impfung gibt es inzwischen Engpässe.

Mit 26 Millionen stehen rund doppelt so viele Impfdosen zur Verfügung, wie vergangenes Jahr verimpft wurden. Das Bundesgesundheitsministerium hat mehr als sonst geordert – die Nachfrage aber gleichzeitig mit Impfaufrufen angeheizt. Die Auswirkungen spüren derzeit auch Patienten, Arztpraxen und Apotheken in Hannover. Vielerorts ist nichts mehr zu haben, Impfwillige „klappern“ Arztpraxen ab, auf der Suche nach Restbeständen.

Anzeige

Rezept für Privatpatienten

Von einem Lieferengpass spricht inzwischen auch Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU), denn es dauert noch etwas, bis die nächsten Chargen in den Apotheken ankommen. Besonders hart trifft dieser Engpass derzeit Privatpatienten, die etwa zehn Prozent der Gesamtversicherten ausmachen. Sonst oft im Vorteil, sind sie in Arzneifragen schlechter gestellt als Kassenpatienten. Während Letztere nur einen Impftermin beim Arzt brauchen, muss sich der Privatpatient beim Arzt ein Rezept für den Impfstoff ausstellen lassen und dann selbst bei der Apotheke eine Einzeldosis abholen. Diese sind allerdings noch schwerer zu bekommen, als die größeren „Gebinde“ von Einheiten, die der Hausarzt am Anfang des Jahres vorbestellt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Eine Betroffene schilderte der NP von ihrer vergeblichen Suche: „Bei sechs Apotheken in Hannover habe ich angerufen, sogar in Laatzen nach Impfstoff gefragt“, sagt sie. „Nirgends war etwas vorrätig.“ Vertröstet habe man sie dabei mitunter bis weit ins Frühjahr. Dass sie einfach bei ihrem Hausarzt etwas aus dem „Kassenkühlschrank“ gespritzt bekommt, ist aus juristischen Gründen nicht möglich.

Lieferung an Hausärzte schneller

Die Not der Privatpatienten bestätigt auch der Landesapothekerverband: „Es stimmt. Privatpatienten sind in dieser Hinsicht schlecht dran“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Frank Germeshausen. „Dass Einzeldosen derzeit noch schwieriger zu haben sind, liegt unter anderem daran, dass sie von der Industrie aufwendiger verpackt und verifiziert werden müssen. Die Lieferung der großen Packungen für Hausärzte geht da schneller.“ Wie lang sich einzelne Privatpatienten gedulden müssen, sei für ihn schwer abzuschätzen, so Germeshausen, der selbst Apotheker in Duderstadt ist. „Wir hatten Glück: Uns wurden gerade 30 Einzeldosen geliefert.“

Glück hatte auch ein verbeamteter Mitarbeiter bei der Stadt Hannover. Mitte November wird der nächste Impfstoff an seine Apotheke geliefert. „Ich kam als Nummer 29 auf die 30 Personen lange Warteliste“, so der Mann. Sein Arbeitgeber hatte in einem Schreiben an die Kollegen eine Grippeimpfung empfohlen, dort hieß es: „Im Rahmen der COVID-19-Pandemie ist eine hohe Influenza-Impfquote bei diesen Risikogruppen deshalb so wichtig, um in der Grippewelle schwere Influenza-Verläufe zu verhindern und Engpässe in Krankenhäusern (u.a. bei Intensivbetten, Beatmungsplätzen) zu vermeiden.“ Vor welche Herausforderung diese Empfehlung aber die Privatpatienten stellt, war wohl auch dem Ersteller des Schreibens nicht klar.

Auch Pneumokokken-Impfung knapp

Der coronagemachte Engpass betrifft aber nicht nur den Grippe-Impfstoff: Auch der Impfstoff für Pneumokokken ist bereits knapp. „Derzeit ist Pneumovax gar nicht lieferbar“, sagt Apotheker Germeshausen. Der Hersteller wurde ebenfalls von einem „Run“ überfahren, dem coronabedingte Empfehlungen zugrunde liegt. So hatten das Robert-Koch-Institut und Ärzte schon zu einem frühen Zeitpunkt der Pandemie besonders Menschen, die an Lungenerkrankungen leiden, eine Impfung zur Vorbeugung einer „Doppelbelastung“ empfohlen. „Statt früher zwei, drei Leute, fragen jetzt zehn bis zwanzig nach dem Impfstoff“, so der Germeshausen. Da die Herstellung ebenfalls sehr langwierig ist, kommt es jetzt zum Engpass.

Der Engpass beim Grippeimpfstoff könnte sich demnächst übrigens etwas entspannen. Ab nächster Woche (und bis Mitte November) sollen die vom Bund vorsorglich georderten Impfdosen ausgeliefert werden.

Von Simon Polreich