Knapp 17.000 Schüler in Niedersachsen mit Corona infiziert

Hannover

Das Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich erneut stark verschärft. Die Inzidenz lag am Freitag nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 1683,2 (Vortag 1540,4). Das bekommen auch die Schulen im Land zu spüren: Knapp 17.000 Schülerinnen und Schüler sind derzeit an Corona erkrankt oder positiv getestet. Auch beim Lehrpersonal steigt die Infektionszahl: Dort sind derzeit 1841 Lehrerinnen und Lehrer mit dem Virus infiziert. Das geht aus den gemeldeten Zahlen des Niedersächsischen Kultusministeriums hervor.

Die meisten Infektionen werden von Grundschulen (6147 Fälle, 615 Lehrkräfte) gemeldet, gefolgt von Gymnasien (3447 Fälle, 304 Lehrer). Auf dem dritten Platz liegen IGS/KGS mit 2510 erkrankten Kindern und Jugendlichen (272 Lehrkräfte). Von den in der vergangenen Woche ausgegebenen 3.600.451 Testungen waren 30.228 positiv und 22.492 mit einem PCR-Labortest bestätigt.

Vier Schulen derzeit im Distanzunterricht

Vier Schulen in Niedersachsen (zwei in Peine, jeweils eine in Calberlah bei Gifhorn und eine in Hardegsen im Kreis Northeim) befinden sich komplett im Distanzunterricht (Szenario C).

Von cpe