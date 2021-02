Hannover

Wie geht es weiter mit Hannovers renommierten Knabenchor? Im April muss der Chor eigentlich aus seinem bisherigen Quartier an der Meterstraße ausziehen (NP berichtete). Grund: Die Stadt will das Gebäude abreißen, um eine Außenstelle des Gymnasiums Wilhelm-Raabe-Schule zu bauen. Doch die Corona-Pandemie spielt dem Knabenchor zumindest in dieser Angelegenheit vorerst in die Hände.

Denn die Stadt hat den Bau der geplanten Außenstelle inzwischen auf das Jahr 2024 verschoben. „Im April werden noch keine Abrissbagger kommen und unser Chorheim abreißen“, sagt Burkhard Guntau, Vorsitzender des Trägervereins. Darum will die Stadt den bisherigen Mietvertrag mit dem Knabenchor bis zum 31.12.2023 verlängern, teilt Sprecher Dennis Dix auf Anfrage mit. Am grundsätzlichen Problem ändere das für die Kultureinrichtung jedoch nichts.„Wir brauchen langfristig ein neues Domizil“, so Guntau.

Neues Chorheim soll spätestens in fünf Jahren fertig sein

Wie die NP bereits im vergangenen Sommer berichtete, will der Knabenchor nun selber Bauherr werden und ein neues Chorheim, das spätestens in fünf Jahren bezugsfertig sein soll, bauen. Rund drei Millionen Euro soll der Zweckbau kosten, „wir wollen ja keine kleine Elbphilharmonie errichten“. Wo das Gebäude entstehen soll, will der Vorsitzende noch nicht verkünden. „Noch laufen die Gespräche. Nach heutigem Stand sind wir aber zuversichtlich, dass es nicht dazu kommen muss, in ein Übergangsquartier zu ziehen.“

Knabenchor: Trotz Sparkurs gibt es ein dickes Minus

Das vergangene Jahr mit Konzertabsagen hat dem Knabenchor finanziell stark gebeutelt. Guntau: „Alle Rücklagen sind aufgebraucht, neue Einnahmen im vergangenen Jahr nicht dazugekommen. Wir stehen damit auch wirtschaftlich mit dem Rücken an der Wand. Um das neue Chorheim zu errichten, braucht es bürgerschaftliches Engagement und Mäzene, aus eigener Kraft ist das nicht zu stemmen.“

Nächster Aufnahmetermin Anfang März fällt aus

Seit Anfang November kann erneut nur online geprobt werden, ein Ende ist vorerst nicht absehbar. „Singen auf Abstand ist möglich, aber ein Chorklang, wie wir ihn kennen, ist so nicht vermittelbar“, sagt Guntau. Die Ausbildung der jüngeren Sänger leide sehr darunter. Der für den 7. März geplante nächste Aufnahmetermin soll auch deshalb verschoben werden. „Es fehlt derzeit schlichtweg an einer Perspektive, die wir den interessierten Jungen bieten könnten“, heißt es.

Konzertbetrieb ruht bis Ende der Sommerferien

Denn eines steht schon jetzt fest: Bis Ende August wird der Konzertbetrieb ausgesetzt. Ein für den 24. Mai geplantes Festkonzert ehemaliger Sängerknaben ist bereits abgesagt. „Wir streben an, nach den Sommerferien Anfang September wieder in den Konzertbetrieb zu wechseln. Ob das eine trügerische Hoffnung ist, können wir momentan nicht abschätzen. Denn neben Lockerungsmaßnahmen braucht es bis dahin auch geeignete Spielstätten. Viele Fragen sind bisher noch offen.“

Von Britta Lüers