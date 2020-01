Knabenchor Hannover: Suche nach neuem Quartier geht weiter

Hannover

„Bis Ende Juli müssen wir spätestens eine Lösung gefunden haben. Wenn das nicht gelingt, bleibt nur eine Konsequenz: die Schließung des Knabenchores“, sagt Burkhard Guntau, Vorsitzender des Trägervereins des Chores.

Guntau spricht von einer ernsten Situation, „noch sei es aber nicht bedrohlich, aber wir müssen allmählich auf die Zielgerade kommen“. Bisher gibt es zwei Optionen: Neben der Neustädter Hof- und Stadtkirche, hier führt Guntau intensive Gespräche mit den Kirchenverantwortlichen, ist weiterhin die Grundschule an der Nackenberger Straße in Kleefeld als neues Domizil denkbar. Guntau hat keine klare Präferenz für eine der Optionen, denn: „An beiden Standorten gibt es noch Probleme, die zu lösen sind. So wird die Kirche bereits aufgrund der neuen Barockorgel intensiv von der Musikhochschule genutzt, außerdem müssten wir das Gemeindehaus komplett nutzen dürfen. Während die Landeshauptstadt uns für die Grundschule nur eine drei- bis vierjährige Nutzung in Aussicht gestellt hat. Wir wollen aber nicht zum Wanderverein werden.“

Bisheriges Quartier wird abgerissen

Pläne der Stadt haben die Suche nach einem neuen Quartier erforderlich gemacht: Die lässt das bisherige Quartier in der Meterstraße abreißen, um dort eine Außenstelle des Gymnasiums Wilhelm-Raabe-Schule neu zu bauen. Außerdem sollen auf dem Gelände eine Turnhalle und eine Kindertagesstätte entstehen, Platz für den Knabenchor wurde dabei nicht eingeplant.

Mietvertrag läuft 2021 aus

Der Mietvertrag mit dem Knabenchor läuft zum April 2021 aus. Guntau kann nicht abschließend beurteilen, wie bemüht die Stadt nun wirklich bei der Suche nach einer Alternative ist. „Noch bin ich nicht sicher, ob der Stadt bewusst, in welcher Liga der Knabenchor international mitspielt“, sagt der Vorsitzende. Das Verhalten der Verhaltung mag korrekt sein, so Guntau: „Aber politisch ist es nicht durchdacht. Die Stadt muss sich entscheiden, was ihr der Knabenchor auch mit Blick auf die Kulturhauptstadtbewerbung wert ist.“

Von Britta Lüers