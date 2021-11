Hannover

Das Kloster Marienwerder hat seit 15. Oktober eine neue Äbtissin. Ulrike Kempe hat zuvor viele Jahre eine Krankenpflegeschule am Heidekreis-Klinikum in Walsrode geleitet. Nun übernimmt die gelernte Krankenschwester und Berufsschullehrerin mit ihrer Äbtissinnenstelle eine neue berufliche Aufgabe. In Marienwerder leben aktuell 16 Seniorinnen im Ruhestand, die meist zuvor als Konventualinnen in anderen evangelischen Klöstern in Niedersachsen aktiv waren.

Die Hauptaufgabe für Kempe liegt in der Organisation des Gemeinschaftslebens und der Betreuung der älteren Damen. Dabei unterstützen sie zwei weitere aktive Klosterfrauen. Kempe ist außerdem Chefin von vier Beschäftigten, von der Hausdame bis zum technischen Leiter. Die 58-Jährige hat sich das Ziel gesetzt, den Konvent zu vergrößern, dafür will sie neue Frauen für das Gemeinschaftsleben gewinnen. Für bis zu zehn aktive Konventualinnen könnte Marienwerder Platz bieten.

Äbtissin sucht neue Frauen

„Die Frauen leben kostenfrei in einer schönen Wohnung. Dafür übernehmen sie Aufgaben wie die Gartenpflege oder den Einkauf für die älteren Bewohnerinnen“, erläutert Kempe. Eine Frau, die sich für das Leben nach christlichen Werten in einem evangelischen Kloster entscheidet, muss alleinstehend, geschieden oder verwitwet sein. „Und sie muss in die Gemeinschaft passen“, sagt die neue Äbtissin. Aktive Konventualinnen sind beim Eintritt meist 58 bis 65 Jahre alt.

Marienwerder nimmt unter den Klöstern der Klosterkammer Hannover eine gewisse Sonderstellung ein, weil es altengerechte Wohnungen und auf Wunsch betreutes Wohnen bietet. Die benachbarte Diakoniestation übernimmt, falls notwendig, die ambulante Pflege und bietet auch eine Tagespflege. „Die Idee dahinter ist, dass betagte Konventualinnen hier ihren letzten Lebensabschnitt in für sie gewohnter Klosteratmosphäre verbringen können,“, sagt Klosterkammer-Präsident Hans-Christian Biallas. Die aktuell 16 Bewohnerinnen im Ruhestand sind 75 bis 96 Jahre alt – und offenbar meinungsstark. „Sie bringen ihre Ideen ein und sollen selbstbestimmt leben“, betont Kempe.

Die Äbtissin will in Zukunft Kulturveranstaltungen und gemeinsame Aktionen mit Menschen in Marienwerder wieder beleben. Klassische Konzerte, Kochaktionen oder Krimi-Dinner im Innenhof seien denkbar. „Im Moment bin ich aber wegen Corona noch sehr zurückhaltend.“

Von Bärbel Hilbig