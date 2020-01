Klimawandel bedroht Buchen im Deister

Springe

Die Buche ist ein Baum wie geschaffen für mitteleuropäische Breiten. Eigentlich. Denn der Klimawandel macht ihr mittlerweile massiv zu schaffen, auch im Deister. „Die Buche macht uns große Sorgen – neben der Fichte“, berichtet Christian Boele-Keimer, der als Leiter des Forstamts Saupark für rund 7500 Hektar Landeswald zuständig ist.

Die Fichte gilt schon länger als anfällig, weil sie sensibel auf große Trockenheit reagiert. Dass die Buche solche Probleme bekommen würde, hat viele jedoch überrascht. Boele-Keimer hat sich dazu auch mit älteren Kollegen ausgetauscht. Sie berichteten, dass es ein Buchensterben in diesem Ausmaß zuletzt Ende der 1950er Jahre gegeben habe, als die Bäume ebenfalls unter einer langen Dürreperiode zu leiden hatten.

Buche eigentlich „Optimalbaum“ für diese Breiten

Die langen Trockenperioden in den vergangenen beiden Jahren haben das Problem nun wieder auftreten lassen. Laut Boele-Keimer galt die Buche „eigentlich als Optimalbaumart für unsere Breiten“. Allerdings benötige sie viel Wasser. Weil das zu lange ausblieb, begegnen dem Landesförster immer häufiger Bäume, die gar nicht mehr grün werden oder im Frühjahr nur noch kleine Blätter bilden, die nicht mehr die volle Größe erreichen.

Auch abgeplatzte Rinde und eine Zunahme von Pilzkulturen seien ein Zeichen dafür, dass der Baum abgestorben sei. Anfällig sind vor allem Buchen, die dort gewachsen sind, wo die Bodenschicht über dem Felsgestein im Deister nur dünn ist – und kurioserweise dort, wo sich üblicherweise länger das Wasser staut.

Große Trockenheit ein „epochales Ereignis“

Laut Boele-Keimer hat es ein „solch epochales Ereignis“ wie die große Trockenheit der vergangenen beiden Jahre zwar seit mehr als 40 Jahren nicht gegeben. Er fürchtet, dass es aufgrund des Klimawandels künftig jedoch häufiger dazu kommt. „Das Risiko steigt, dass sich das wiederholt – und das wird sich auch im Wald bemerkbar machen. Die Spanne zwischen den Trockenzeiten wird kleiner, das macht uns Sorgen“, so der Forstamtsleiter. Der Baum sei nämlich „nicht für mediterrane Verhältnisse geeignet“. Boele-Keimer geht aber dennoch davon aus, dass die Buche „die dominierende Baumart“ im Deister bleiben wird.

Massiver Befall: Vom Borkenkäfer zerstörte Fichten stehen und liegen im Nationalpark Harz nahe dem Torfhausmoor. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Noch härter hat es allerdings die Fichte getroffen. Die große Trockenheit hat die Bäume geschwächt. Sie ist vor allem für den Borkenkäfer anfällig geworden. Laut Boele-Keimer wurden deshalb zuletzt rund zweieinhalb-mal so viele Fichten gefällt wie üblich. Er geht nicht davon aus, dass die Waldbesitzer schnell das Borkenkäfer-Problem in den Griff bekommen werden: „Dabei sind wir schon zwei Jahre nur am Arbeiten“. Allerdings sei der Deister lange nicht so schlimm betroffen wie der Harz, wo zum Teil riesige Lücken im Bestand klaffen.

Lesen Sie auch:

Von Christian Bohnenkamp