Hannover

Tausende von Jahren alt ist die Eilenriede hier, im nördlichen Teil. „Nacheiszeitlich hat es hier nur Wald gegeben“, sagt Gerd Garnatz, „ein uralter Waldstand, der nie bebaut war“. Seit 650 Jahren ist die Eilenriede im Besitz der hannoverschen Bürger. Und nur drei Jahre Trockenheit haben dem Stadtwald so sehr zugesetzt, dass sich selbst Kurzbesucher Sorgen machen: Über die lichten Kronen der Buchen, über verbrannte Borke, über staubtrockene Wassergräben.

Alptekin Kirci ( SPD) hat die Bürger zu einem Waldrundgang eingeladen, um sich von Gerd Garnatz, Förster und Vorsitzender des Eilenriedebeirats, über den Zustand der Eilenriede informieren zu lassen. „Der Zustand des Waldes ist ein emotionales Thema für Hannoveraner“, sagt Kirci. Der Landtagsabgeordnete ist in der List geboren und aufgewachsen, der Wald gehört zu seinem Wahlkreis. Er will „sensibel machen für unseren Stadtwald“. Am Tag der Fridays-for-Future-Demos auf dem Cityring ging die Gruppe also dorthin, wo der Klimawandel Hannover sichtbar zusetzt.

Anzeige

Hitze und Trockenheit schaden dem Stadtwald

Als er in den Achtzigern nach Hannover kam, sagt Garnatz, war die Eilenriede ein Feuchtwald und regelmäßig unter Wasser gesetzt. „Wir mussten ständig Wege sperren“, sagt er. Selbst der Name „ Eilenriede“ deutet darauf hin: „Eilen“ kommt von der Baumart „Erle“, ein „Ried“ ist ein Feuchtwald. Doch feucht ist die Eilenriede schon lange nicht mehr, erst recht seit den niederschlagsarmen und heißen Sommern der letzten fünf Jahre. Eine Baumart ist dabei vom Kraftmeier zum Sorgenkind geworden. „Die Rotbuche bereitet uns große Sorgen“, sagt Garnatz.

Früher hätten die Förster Rotbuchen eingedämmt, um den Eichenbestand zu schützen. Während die Eichen mit ihren tiefen Wurzeln gut gegen Trockenheit gewappnet sind, schadet der fehlende Regen und das sinkende Grundwasser nun vor allem ihren Nachbarn, den Buchen. Ihre glatte Rinde macht sie zudem anfällig für die Sonneneinstrahlung: Das lebende Gewebe im Stamm erhitzt sich an Sommertagen auf mehr als 50 Grad und stirbt ab. Viele, bis zu 150 Jahre alte Exemplare, das sieht man bei jedem Spaziergang, sind „zopftrocken“ und dünnen in der Krone stark aus. Mit vier Hubsteigern sind die Mitarbeiter des Forstamts mittlerweile auf der dauerhaften Suche nach umsturzgefährdeten Buchen.

Verkehrssicherung und Naturschutz im Zwist

In der Eilenriede besonders drastisch: Der Konflikt zwischen dem Schutz der Bäume und der Verkehrssicherheitspflicht. Die besagt, dass der Eigentümer eines Forsts an jedem offiziellen Weg sicheren Verkehr garantieren müsse. Wenn also 20 Meter vom Weg entfernt ein 30 Meter hoher Baum morsch sei, müsse die Stadt handeln. „Eine idiotische Regelung“, sagt Garnatz. Denn besonders die alten, schönen, artenschutzrelevanten Bäume seien oft verkehrsunsicher und müssten gefällt werden. Oder gestützt, was man besonders bei alten Buchen sieht, die Fledermäusen und Insekten noch einen Lebensraum bieten: „Die Stadt wendet viel Geld auf, um Bäume zu retten“.

Die beste langfristige Lösung, sagt Garnatz, sei die Wegeaufhebung. Dann wäre nicht jeder umstürzende Baum im ganzen Wald ein rechtliches Risiko für den Förster. Die Hannoveraner lieben die Eilenriede besonders als Erholungs- und Aktivitätsforst – wie viele Wege können weg, bevor der Wald kein Erholungswald mehr ist? Und wie viele müssen weg, um seinen Baumbestand zu retten? Fragen, die mit jedem heißen Sommer dringlicher werden. Auch neue Bewässerungsstrategien regen die Anwohner an. Eins ist nach einem Tag Waldrundgang klar: Damit die Eilenriede so bleibt, wie sie ist, sind planetare und lokale Anstrengungen gefragt.

Von Lilean Buhl