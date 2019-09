Reichen die Beschlüsse? Politik diskutiert mit Wissenschaftlern

Hannover

Es gab viel zu bereden. Einen Tag, nachdem das Klimakabinett seine Beschlüsse zur Senkung des CO2 -Ausstoßes vorgestellt und in Hannover mehr als 30.000 für den Kampf gegen den Klimawandel auf die Straße gegangen waren, haben sich am Samstag Wissenschaftler der Bewegung „Scientists for Future“ sowie Vertreter von „Students for Future“ an der Leibniz-Universität getroffen, um mit Bundestagsabgeordneten aus der Region über die Ergebnisse zu sprechen.

Aus Sicht der Wissenschaftler gehen die Beschlüsse der Bundesregierung nicht weit genug. Jens Clausen, der die Regionalgruppe der „Scientists for Future“ in Hannover leitet, kritisiert, dass das Programm „sehr stark auf Förderung und nicht genug auf Dämpfung“ setzt. Wenn man die Klimaziele erreichen wolle, müsse man „auch das Alte schwieriger machen“. Clausen hätte sich „einen anspruchsvolleren CO2 -Preis“ gewünscht als die zehn Euro, auf die sich die Große Koalition zum Einstieg geeinigt hat. Er hofft, dass auf das Programm „im Bundesrat noch was draufverhandelt wird“.

Kritik an zu geringer CO2 -Abgabe

Auch Marte Henningsen von den „Students for Future“ zeigte sich unzufrieden mit den Beschlüssen. Mit den zehn Euro pro Tonne Kohlenstoffdioxid sei „kein Anreiz geschaffen worden“. Die Probleme beim Ausbau erneuerbarer Energien würden „nicht behoben“, weiter klimaschädliche Subventionen verteilt. Lob von Studenten und Wissenschaftlern gab es allerdings dafür, dass jährlich mit einem Monitoring überprüft werden soll, ob die verschiedenen Ministerien ihre Klimaziele erreichen und – wenn nötig – auch nachgesteuert werden soll.

Hendrik Hoppenstedt ( CDU), Staatsminister im Bundeskanzleramt, verteidigte die Beschlüsse der Regierung. Diese seien „ein Eckpunktepapier“. Für den Kohlenstoffdioxidpreis sei „eine deutliche Verteuerung“ in der zweiten Phase vorgesehen. In einer dritten Phase greife sogar das Ordnungsrecht, sodass „definitiv bis 2030 die Ziele erreicht werden“, versicherte er.

Grüne sehen „Bruch mit Pariser Abkommen“

Matthias Miersch ( SPD) setzt viel Hoffnung „in den gesetzlichen Kontrollmechanismus“. Dieser werde „Defizite aufzeichnen“. Er räumt ein, dass die Beschlüsse „nicht ausreichen“, sieht in den Beschlüssen der Bundesregierung allerdings ebenso einen wichtigen Anfang, um die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erreichen.

Harsche Kritik gab es vom grünen Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler. Einen „Bruch mit dem Pariser Abkommen“ sieht er in den Beschlüssen. Der vereinbarte CO2 -Preis sei so gering, dass seine Auswirkungen „außerhalb der Schwankungsbreite“ an den Tankstellen seien. Zudem würden „die erneuerbaren Energien weiter ausgebremst“.

Professorin: Region weiß gar nicht, was sie einsparen muss

Christina von Haaren vom Institut für Umweltplanung an der Leibniz Universität forderte, dass es gelingen müsse, die erforderlichen Einsparungen auch ganz konkret auf die regionale und lokale Ebene herunterzubrechen. Bei der Umsetzung müssten die Gemeinden allerdings Freiräume bekommen. „Die Region Hannover weiß gar nicht, wie viel sie eigentlich einsparen muss, um ihren Anteil zu erreichen“, sagte die Professorin.

Zudem gebe es längst intelligente Techniken, die genutzt werden müssten. Zum Beispiel sei es möglich, Windräder so zu programmieren, dass sie sich abschalten, wenn Fledermäuse fliegen. Auch „Solar in der Fläche“ dürfe „kein tabu sein“.

Solarenergie: Noch viel Platz auf Hannovers Dächern

Das sieht auch Gunter Seckmeyer vom Institut für Meteorologie und Klimatologie so. Solaranlagen würden noch „weit unterschätzt. Die Dächer in Hannover sind leer. Da kann man noch viel machen“, so der Professor. Zudem würden sich Solaranlagen gut mit Windkraftanlagen ergänzen. „Wenn der Wind nicht weht, scheint dafür oft die Sonne“, erklärte Seckmeyer.

Und wie geht es weiter mit den Klimaprotesten in Hannover? Paul Hendrik Tiemann von den „Students for Future“ wünscht sich noch mehr Unterstützung von Eltern und Großeltern – gerade bei der Organisation solcher Veranstaltungen. „Die Motivation ist unendlich da. Die Kräfte sind nicht unendlich da“, sagte er. Ein nächster Schritt, der diskutiert würde, sei auch „die Bewegung zu institutionalisieren“.

Von Christian Bohnenkamp