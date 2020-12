Hannover

Eine schon zuvor heftig kritisierte Studie der Sparkasse Hannover zum „Klimaschutz in der Region“ hat am Montag nun auch im Umweltausschuss des Rats eine scharfe Debatte ausgelöst. Wobei weniger um die eigentlichen Inhalte der vom IMUG-Institut durchgeführten Untersuchung gestritten wurde, als um ihre vermeintliche politische Ausrichtung.

Dabei ging es um die Frage, wie viele Hannoveraner einer autofreien Innenstadt positiv gegenüber stehen. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa sah noch im Oktober die Zustimmung der Bürger zu diesem grünen Wunschprojekt bei nur 43 Prozent. Die im November vorgelegte Studie im Auftrag der Sparkasse hingegen bei 61 Prozent.

„Erstaunt, verwundert, befremdet“

Maximilian Oppelt, umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, machte in seinen Fragen keinen Hehl von seinem Verdacht einer politischen Voreingenommenheit. „Ich bin sehr erstaunt, verwundert und befremdet“, sagte er, „dass ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut so in einen politischen Meinungsstreit eingreift.“ Wieso müsse in einer solchen Studie ausgerechnet nach der autofreien Innenstadt gefragt werden, wollte er wissen. Und: „Wer hat die Sparkasse damit beauftragt? Welchen Einfluss hatte die Stadt?“ Stadt und Region würden schließlich als Kooperationspartner genannt.

Diese Kooperation habe sich vermutlich auf das Lesen der städtischen Veröffentlichungen zu dem Thema beschränkt, vermutete Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette. Sie stellte klar: „Ein aktives Zugehen der Stadt hat es nicht gegeben und auch keinen Einfluss auf die Fragestellungen.“

CDU-Fraktionschef Felix Semper ergänzte die Kritik indes mit Zweifeln an der Repräsentativität der Studie, die sich ausschließlich auf eine Onlinebefragung stützte. Online erreiche man doch vor allem diejenigen, „für die Klima ein Thema ist“, vermutete er. „Warum keine Telefonumfrage?“

Wissenschaftlich anerkanntes Verfahren

IMUG-Geschäftsführer Ingo Schoenheit verteidigte die Wissenschaftlichkeit der Studie: Man habe ein Online-Panel angekauft, also eine registrierte Gruppe, die wiederholt an Online-Studien teilnimmt. „Das ist ein anerkanntes wissenschaftliches Verfahren. Da sind wir extrem sauber.“ Insgesamt wurden 1325 Menschen im Alter von 14 bis 69 Jahren in einer repräsentativen Auswahl befragt. Dabei seien 32 Fragen zu beantworten gewesen, nur eine habe sich mit der autofreien Innenstadt beschäftigt – und dabei nur ein zeitpunktbedingtes Stimmungsbild eingeholt. „Nicht mehr, nicht weniger.“

Für 89 Prozent ist Klimaschutz wichtig

Bei den übrigen Fragen kam unter anderem heraus, dass für immerhin 89 Prozent der Hannoveraner Klimaschutz wichtig sei, für 37 Prozent sogar sehr wichtig. Und dies auch im Vergleich zu anderen Themen wie etwa der Öffentlichen Sicherheit (88 Prozent) oder der Mobilität (84 Prozent). Es gebe aber in der Praxis Umsetzungslücken, so Schoenheit. Bei Finanzprodukten etwa würden die meisten es zwar wichtig finden, dass Klimaaspekte berücksichtigt würden, aber etwa 35 Prozent räumten ein, bei ihren Anlagen überhaupt nicht aufs Klima zu achten.

Gerade diese Diskrepanz sah Tegtmeyer-Dette auch als eine wichtige Erkenntnis der Studie. „Das ist für uns eine große Herausforderung“, sagte sie. Darüber hinaus zog sie das Fazit, dass offenbar das, was die Stadt im Klimaschutz mache, nicht genügend bekannt sei. Damit konterte sie auch den Vorwurf von Philipp Kreisz ( SPD), der meinte, dass die Vorstellung der Studie im Ausschuss eigentlich sinnlos gewesen sei. „Ganz ehrlich: Mehrwert null“, kritisierte er. „Das konnte ich auch in einer ganzseitigen Anzeige nachlesen.“

Klimaaspekte für Finanzwirtschaft wichtig

Blieb die Frage, warum ein Kreditinstitut wie die Sparkasse überhaupt Geld für eine Studie zum Klimawandel ausgebe. Worauf Schoenheit indes klare Antworten wusste: Schließlich werde es immer wichtiger, dass die Finanzinstitute bei ihren Investitionen und Kreditvergaben auf Klimaaspekte achten. Im Rahmen des Green Deal würde die EU Milliarden in den Klimaschutz investieren. Geld, das gelenkt werden müsse. Und laut der Finanzaufsicht BaFin müssten die Banken auch Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Risikobewertungen berücksichtigen.

Von Andreas Krasselt