Klimastreik in Hannover: Der Liveticker zur Fridays for Future Demo

Hannover

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future will für ihre erste Großkundgebung in Hannover seit Ausbruch der Corona-Pandemie am Freitag Tausende Menschen auf die Straße bringen. An acht Stellen auf dem Cityring in der Innenstadt sind Veranstaltungen geplant. Die Polizei warnte vor erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zwischen 10.00 und 18.00 Uhr – auch Buslinien sind betroffen. Polizei und Aktivisten erwarten mehrere Tausend Teilnehmer.

Fridays for Future nennt die Veranstaltung am Freitag einen „globalen Klimastreik“. Es soll um die EU-Klimapolitik, einen Ausstieg aus der Kohleenergie bis 2030 und eine sozial-ökologische Wende gehen.

Anzeige

Alle News im Liveticker

Verfolgen Sie die Entwicklungen in unserem Liveticker. Unsere Kollegen Jens Strube, Lilean Buhl, Saskia Döhner, Peer Hellerling, Leona Paßgang, Lucas Kreß, Annika Eichstädt, Samantha Franson und Rainer Dröse sind auf dem Cityring unterwegs.

Von NP