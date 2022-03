Hannover

Der Hildesheimer katholische Bischof Heiner Wilmer hat die Gläubigen des Bistums zur Teilnahme am globalen Klimastreik an diesem Freitag aufgerufen. Für Wilmer werde der emeritierte Bischof Michael Wüstenberg aus Hildesheim am Klimastreik in Hannover teilnehmen, sagte das Bistum am Mittwoch.

„Es gibt für Christinnen und Christen keine größeren Gebote als die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Indem wir helfen, Gottes Schöpfung für uns, für alle Menschen dieser Erde und für die nachkommenden Generationen zu bewahren, kommen wir beiden Aufforderungen gleichermaßen nach“, sagt Bischof Wilmer.

Das Bistums Hildesheim ist das größte Bistum Niedersachsens und entspricht in etwa dem östlich der Weser gelegenen Landesteil, es gehört also auch der Raum Hannover dazu. Hinzu kommt ein Teil Bremens.

Andacht in Aegidienkirche am Vorabend des Klimastreiks

Wilmer hatte bereits im vergangenen Herbst zur Teilnahme am damaligen weltweiten Klimastreik aufgerufen. Allein in Deutschland gibt es am Freitag in rund 250 Orten Demonstrationen und Kundgebungen für mehr Tempo beim Klimaschutz. Der Protest in Hannover beginnt um 12.30 Uhr auf dem Opernplatz.

Am Vorabend des Klimastreiks laden die evangelisch-lutherische Marktkirche, die katholische Basilika St. Clemens und die Initiative „Christians for Future“ zu einer ökumenischen Andacht in die Aegidienkirche in Hannover ein. Beginn ist um 18 Uhr. Der Gottesdienst werde überwiegend von Schülern und Studierenden gestaltet und greife den Leitgedanken des Streiks „People not Profit“ auf, hieß es. Auch die IGS Bothfeld gestaltet die Andacht mit.

