Hannover

Eine Demo am Dienstag für „ Fridays for Future“ war keine gute Idee. Wegen zu später Anmeldung habe sie die Polizei vor dem Umweltausschuss der Region nicht zugelassen, sagt Max Westphal von der Klimaschutzbewegung. So trafen sich nur ein paar Umweltschützer vor dem Regionshaus in der Hildesheimer Straße (Südstadt). Aber im Ausschuss gab es dann eine gute Nachricht: Die Region will eine weitere große Fläche im Toten Moor am Ostufer des Steinhuder Meeres kaufen. Da das Moor teilweise noch nicht abgetorft sei, könne es viel schneller renaturiert, meinte ein Regionspolitiker. Intakte Moore binden in hohem Maße das Klimagift Kohlendioxid.

Die hohe Summe für den Flächenkauf ist die erste konkrete Maßnahme aus dem Klimaschutzpaket. Die Regionsversammlung hatte 2019 Investitionen in Höhe von 15 Millionen Euro beschlossen. Die Versammlung hatte einen Zehn-Punkte-Plan mit den Stimmen nahezu alle Fraktionen beschlossen.

Anzeige

Leidet der Umweltschutz unter Corona?

Dezernentin Christina Karrasch berichtete über die Umsetzung der Klimaschutzziele. Sie sprach von E-Bussen für Üstra und Regiobus. Erzählte von Bundesmitteln (500 Millionen Euro) für die Renaturierung der Wälder. Oder einem Bundesprojekt für das 365-Euro-Jahresticket in Bus und Bahn. Was das für die Region und die Kommunen bedeuten wird, konnte sie im Detail noch nicht sagen.

Weitere NP+ Artikel

Christoph Loskant ( CDU) plädierte dafür, dass die Klimaschutzmittel nicht „im Corona-Strudel verschwinden“ dürften. Ulrich Schmersow (Grüne) meinte, dass die Verwaltung klare Äußerungen zum Klimaschutz vermeide. „Sind wir hier hinter die tote Fichte geführt worden?“ Dem widersprach Karrasch. „Viele Projekte lassen sich noch nicht genau beziffern.“

Tut die Region Hannover zu wenig für Klimaschutz ?

Aus Sicht von „ Fridays for Future“ tut die Region zu wenig für das Klima. „Die Region lässt sich zu viel Zeit“, erklärte Max Westphal. Die Stadt Hannover habe erklärt, bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen. Die Region will das erst bis 2050 schaffen. Deshalb wollten die jungen Leute eigentlich vor dem Umweltausschuss demonstrieren.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Zumindest hat die Klimaschutzbewegung jetzt ein beratendes Mitglied im Umweltausschuss. Frauke Stockhorst, Biologin und Redakteurin, wird als „sachkundige Einwohnerin“ künftig dem Gremium angehören – ohne Stimmrecht.

Von Thomas Nagel