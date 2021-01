Hannover

Gefragtes Förderprogramm: Bei der Klimaschutzleitstelle der Region Hannover sind bis Jahresende 118 Anträge aufgrund der Dach-Solar-Richtlinie mit einer beantragten Fördersumme von rund 1,1 Millionen eingegangen.

Für Regionsdezernentin Christine Karasch zeigt der Erfolg des Förderprogramms und die Bilanz des ersten Jahres „welche Herausforderungen wir haben und wie weit der Weg noch ist“.

Anzeige

Die Regionsversammlung hat im Dezember das Förderprogramm wegen der großen Nachfrage um 1,2 Millionen Euro aufgestockt. Karasch ist dennoch klar: Insgesamt sei in Sachen Solarenergie „eine Steigerung fällig“, das Förderprogramm allein könne es nicht schaffen, die Region nicht die benötigten Mittel bereitstellen. Das Programm sei nur „ein Baustein unter vielen“, doch „ohne diesen geht es auch nicht“.

Nachahmereffekt beim Nachbarn

Die Dezernentin setzt daher auf den Nachahmereffekt, wie wie Matthias Wohlfahrt, Leiter des Enercity-Fonds „proKlima“, der sagt: „Natürlich ist das Förderprogramm nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch die Programme generieren Piloten“ – sprich: Der Nachbar sieht die Solaranlage und sagt sich womöglich: Wenn der das kann, kann ich das vielleicht auch ...

Zurzeit installierten vor allem private Immobilienbesitzer, überwiegen daher kleinere Solaranlagen mit einer Leistung von bis zu zehn Kilowatt.

Gut für die Wirtschaft

Jeder gemäß der Dach-Solar-Richtlinie bewilligte Förder-Euro löst eine Investition in Höhe von weiteren 8,45 Euro aus, hat die Verwaltung errechnet. Aus den bislang geförderten Projekten folgen demnach 9,3 Millionen Euro, die künftige Betreiber für Kauf und Installation der Anlagen ausgeben und wovon der größte Teil an Unternehmen in der Region fließe.

Weit vom Ziel entfernt

Rike Arff, Leiterin der Klimaschutzleitstelle der Region Hannover, verweist darauf, dass die Solarenergie in der Region mit rund 140 Megawatt installierter Leistung erst etwas mehr als vier Prozent des Zielwerts für den Klimaschutz erreicht habe. Tatsächlich müssten Jahr um Jahr 105 Megawatt Solarleistung installiert werden, um das Ziel „Klimaneutrale Region Hannover bis 2050“ gemeinsam mit der Windkraft zu erreichen.

Die Zahl der Anlagen sei 2020 auf 1615 gestiegen und habe sich damit gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt – doch die damit gesamte neu installierte Leistung habe vergangenes Jahr gerade mal etwas mehr als 24 Megawatt betragen – mehr als die nicht ganz 18 Megawatt in 2019, doch lange nicht ausreichend. Denn das Ziel lautet: 3.300 Megawatt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Platz auf dem Dach

Etwa 400.000 Gebäude in der Region Hannover würden sich für Solaranlagen eigenen, darauf könnten Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 9000 Megawatt installiert werden – mehr als erforderlich. Von daher würde es laut Arff reichen, „wenn jedes zweite bis dritte Dach“ dafür genutzt würde.

Mit dem aktuellen Förderprogramm wäre es möglich, auf weiteren rund 25.000 Quadratmetern gedämmter Dachfläche Solaranlagen zu installieren und so fast eine Million Kilowattstunden Solarstrom jährlich zu erzeugen und 115.000 Kilowattstunden an Solarwärme. Insgesamt ergäbe das eine CO2-Einsparung von 1.140 Tonnen jährlich.

Dämmung und Wärme

Noch mehr Energie sparen würde eine gute Dach-Dämmung: Die Klimaschutzleitstelle geht allein bei den derzeit beantragten Sanierungsmaßnahmen von einer Einsparung von fast vier Millionen Kilowattstunden jährlich aus.

Überraschend beliebt aus Regionssicht ist die Kombination von Solarstrom- und Solarwärme-Gewinnung: Gut zehn Prozent der Antragsteller wollten beide Solarsysteme installieren. Die Zahl der Anträge für Fördermittel für Solarwärmeanlagen habe sich von 49 auf 191 im vergangenen Jahr nahezu vervierfacht. Auch hier vermutet Arff einen Multiplikator-, also Nachahmereffekt.

Förderprogramm (e)

Zum Jahresanfang 2020 ist die Dach-Solar-Richtlinie der Region Hannover in Kraft getreten – mit einem Fördervolumen von inzwischen 2,7 Millionen Euro bis 2022. Sie gehört zur 2017 gestarteten „Solaroffensive“.

Zudem soll geprüft werden, ob spezielle Solarstromprojekte in der Landwirtschaft (Agrophotovoltaik, auch „Bio-PV“ genannt) hier umsetzbar sind – dafür stehen nun für ein oder mehrere Versuchsfelder 50.000 Euro „Anschubfinanzierung“ bereit. Bei der Agrophotovoltaik werden die Solarmodule mehrere Meter über einer landwirtschaftlich genutzten Fläche installiert. Damit können dort weiter Lebensmittel angebaut werden – es gibt jedoch die Chance einer zusätzlichen Ernte von „neuer Energie“. Allerdings fehlen noch die gesetzlichen Voraussetzungen dazu, das Land arbeitet aber daran.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Motivation für Hauseigentümer

Das Geld soll Hauseigentümer dazu motivieren, ihre Dächer energetisch zu modernisieren. Gleichzeitig soll dadurch der Anteil erneuerbarer Energie aus Sonnenlicht in der Region erhöht werden. Für Mittelzuteilung aus diesem Fördertopf spielt es keine Rolle, ob aus Sonnenlicht Strom oder Wärme gewonnen werden soll.

Antragsberechtigt sind Privatpersonen, Unternehmen, Vereine und Institutionen in der Region Hannover sowie die regionsangehörigen Kommunen mit ihrem Gebäudebestand. Ob sich eine Dachfläche – privat oder gewerblich zur Installation einer Solarenergieanlage eignet, lässt sich mit einem Schnell-Check über das Solarkataster der Region Hannover hier feststellen.

Keine Umlage mehr

Wichtig: Für den Betrieb kleiner Photovoltaik-Anlagen muss für den Eigenverbrauch an Solarstrom seit Jahresanfang keine Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ( EEG) mehr bezahlt werden. Damit kostet die Kilowattstunde selbst erzeugten Solarstroms bei den derzeitigen Anlagenpreisen laut der Regionsverwaltung nur acht bis elf Cent, während die Versorger oft mehr berechneten. Bislang galt die Befreiung von der EEG-Umlage nur für Anlagen mit einer Leistung von weniger als zehn Kilowatt – jetzt gilt die Grenze von 30 Kilowatt.

Von Ralph Hübner