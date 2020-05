Förderprojekt der Stadt hängt im Ausschuss fest

Hannover

Mehr Geld für den Einbau von Kraft-Wärm-Kopplung (KWK, etwa Blockheizkraftwerk) und bald auch Förderung von Solardach-Projekten in Verbindung mit begrüntem Dach – das möchte die Stadtverwaltung vom Stadtrat genehmigt bekommen. Dafür soll einerseits eine Menge Geld umgewidmet werden – weil es über Jahre nicht abgerufen worden ist. Andererseits soll die Attraktivität von KWK-Projekten erhöht werden, indem dafür die möglichen Zuschüsse aus dem Förderbudget der Stadt stark erhöht werden. Doch wer ein solches Projekt plant, muss sich jetzt weiter gedulden – und weiß auch nicht, ob es überhaupt kommt, wie von der Stadt geplant: Die Politik bremst.

70 Prozent ausgeschüttet

Der Fonds „proKlima“ wickelt das Förderprogramm für die Landeshauptstadt ab. Leiter Matthias Wohlfahrt weist darauf hin, dass das keine Eigenmittel von proKlima (wird von Enercity und Hannover, Hemmingen, Laatzen, Langenhagen und Seelze finanziert), seien. Auf NP-Anfrage erklärt er den Status des Förderprogrammes der Stadt Hannover: „Wir haben eine Bewilligungsquote von etwas mehr als 90 Prozent für die rund vier Millionen Euro Fördermittel des Programms der Landeshauptstadt seit Beginn 2013.“ Da selbst die bewilligten Fördermittel nicht alle abgerufen werden – etwa, weil es sich Bauherren anders überlegt haben oder ein Projekt nicht umgesetzt wird –, seien letztlich 70 Prozent des zur Verfügung stehenden Fördergeldes für Kraft-Wärme-Kopplung tatsächlich ausgeschüttet worden. „Das ist immer noch eine gute Quote im Vergleich mit anderen Förderprogrammen“, sagt Wohlfahrt.

Mehr als eine Million übrig

Allerdings summiere sich das nicht abgerufene Geld über die Jahre, so dass aktuell gut 1,2 Millionen Euro zu Buche stünden. Daher sei überlegt worden, was und wie man fördern wolle, „wie man die Anreize erhöhen könnte, damit die Mittel besser ausgeschöpft werden“. So kam es zu dem Vorschlag der Stadtverwaltung an den Rat, „Solar-Gründach“ neu zu fördern und die KWK- und Mieterstrom-Fördersätze überwiegend zu verdoppeln. Aus Wohlfahrts Sicht hätte man das schon längst so machen sollen, man sei schon etwas spät dran.

Am Montag nun sollte endlich die erste Hürde auf dem Weg zur endgültigen Entscheidung des Stadtrats genommen werden, indem der Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen den Anträgen zustimmt. Doch diesmal meldete die FDP Beratungsbedarf an, zog die Anträge mit Zustimmung des Gremiums „in die Fraktion“. Und das trotz eines Appells von Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeier-Dette (Grüne), die Sache nicht weiter zu verzögern, „wenn wir damit noch etwas Gutes bewirken wollen“ – denn das Geld sollte möglichst ab sofort zur Verfügung stehen. Daher hatte die Dezernentin noch vor der Abstimmung angekündigt, den Antrag zurückzuziehen, wenn sich die Entscheidung darüber bis in den Sommer ziehen sollte, denn „dann macht das keinen Sinn mehr“. Vergeblich.

Von Ralph Hübner