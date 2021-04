Klimaschutz: Conti verteilt Reifen  unverpackt

Hannover

Der hannoversche Automobilzulieferer Continental geht weitere Schritte in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Durch energetische Maßnahmen und Verzicht auf Verpackungsmaterial in bestimmten Fällen soll im Reifenverteilzentrum Bantorf bei Barsinghausen der Energieverbrauch um die Hälfte und der Folieneinsatz deutlich gesenkt werden.

Continental hat nach eigenen Angaben in Bantorf (38 Mitarbeiter, Raum für etwa 196.700 Reifen, zuständig für Nord- und Nordostdeutschland) sowie im Verteilzentrum Bellheim (Rheinland-Pfalz) von der „bislang üblichen Rundumbeleuchtung“ mit herkömmlichen LED auf moderne regelbare LED-Lampen innen und außen umgestellt. Eine neue Hallendämmung mindere die Wärmeabstrahlung der Gebäude deutlich.

Wie viel wird wirklich gespart?

Beides zusammen führe dazu, dass die Vorgaben der aktuellen Energieeinsparverordnung EnEG 2014 des Bundes um 20 Prozent unterschritten würden. Wie viele Kilowattstunden Strom und Wärmeenergie und wie viele Tonnen Kohlendioxid damit eingespart werden, konnte Conti allerdings nicht sagen. Der Konzern teilte auch nicht mit, wie viel er dafür investiert hat.

Ziel: 2050 will der Konzern komplett klimaneutral sein

Der Konzern hat sich das Ziel „100 Prozent Klimaneutralität entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis im Jahr 2050“ gesetzt. Daher bezieht Conti seit vergangenem Jahr etwa Strom für die Produktionsstandorte nur noch aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind, Solar, Wasser, Biomasse.

Reifen werden unverpackt verschickt

Neben dem „konsequente Einsparen von Energie“ setze man auch auf die Reduzierung von Verpackungsmüll. Dass dabei mit einfachen Maßnahmen „bemerkenswerte Erfolge“ zu erzielen seien, würden die regionalen Verteilerzentren in Bantorf und Bellheim beweisen. Dort erfolge der Versand von Kleinmengen bis zu acht Reifen im Übernachtverkehr neuerdings unverpackt. So würden künftig fast 2600 Kilogramm Verpackungsfolie pro Jahr gespart, (etwa 1260 Kilogramm in Bantorf). Das entspreche einer Folienlänge von mehr als 2200 Kilometern, in etwa der Luftlinie zwischen Hannover und Ankara. Das Projekt soll auf weitere Logistikstandorte ausgedehnt werden.

Von Ralph Hübner