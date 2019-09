Klimaprotest: Gefährliche Zusammenarbeit

Hannover

Mit ihrem gewaltfreien Protest haben die Klimaaktivisten von Fridays for Future viel erreicht. Sie genießen eine große Anerkennung und haben es geschafft, dass der Klimaschutz endlich ganz oben auf der Agenda der Politik steht.

Längst ist aus dem Schülerprotest eine Bewegung geworden, in der sich viele Menschen mit sonst sehr unterschiedlichen Ansichten wiederfinden. In Hannover arbeitet Fridays for Future nun aber offen mit der Interventionistischen Linken (IL) zusammen. Die Gruppierung wird vom Verfassungsschutz beobachtet und soll Zugang zu militanten Gruppen haben. Zwar betont die IL, sich Fridays for Future unterzuordnen. Die politische Aussage ist jedoch gewaltig.

Immerhin wünscht sich die IL ganz im Sinne von Karl Marx eine Veränderung der Produktionsverhältnisse. Mit dieser radikalen Forderung werden einige Klimaschützer nicht mitgehen. Jetzt in der Phase des Protests mag die unterschiedlichen Gruppen die gemeinsame Herausforderung einen. Geht es aber um konkrete politische Ideen, sind Spannungen programmiert.

Sollte die Politik zudem nicht auf die Forderung der Klimaaktivisten eingehen, könnten die Stimmen nach radikaleren Lösungen innerhalb von Fridays for Future größer werden. Dann könnte die Kooperation mit der IL zum gefährlichen Bumerang werden.

Von Sascha Priesemann