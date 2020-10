Hannover

„Wir sitzen hier, um für das Klima zu kämpfen!“, schallte es über den Georgsplatz. Vor der Deutschen Bank steht am Freitagvormittag eine etwa 20 Personen starke Gruppe, schwenkt Fahnen, hat Kohle und alte Fässer auf dem Boden verteilt. Es handelt sich um Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion. Zwei von ihnen machen es den Polizisten, die gerade eingetroffen sind, besonders schwer: Sie haben sich an die Scheiben des Haupteingangs der Bank geklebt.

Die Teilnehmer des unangemeldeten Protestes haben den Weltspartag zum Anlass genommen, um auf die ihrer Ansicht nach klimafeindliche Investitionspolitik der Deutschen Bank aufmerksam zu machen. „Viele Banken haben im Laufe des letzten Jahres reagiert und angekündigt, aus der Finanzierung der Kohleindustrie auszusteigen. Allerdings keine deutsche Bank“, ruft eine Aktivistin ins Megaphon.

Polizei verhandelt mit den Protestlern

„Die Deutsche Bank investiert weiterhin in fossile Brennstoffe und auch in Rüstungsgüter“, sagt Protestler Till. Er hat vor etwa 20 Minuten seine Hand mit einem besonderen Klebstoff an eine der beiden Scheiben des Haupteingangs geklebt. Seine Mitstreiterin Pauline klebt bereits auf der anderen Seite, so blockieren sie den Haupteingang. Einem erstaunten Security-Mann blieb nichts anderes übrig, als die Polizei zu rufen. Die ist inzwischen eingetroffen und versucht die Aktivisten zur Aufgabe zu bewegen. Hart durchgreifen will man erstmal offenbar nicht. Ein Experte für Klebstoff ist bereits unterwegs. Die XR-Demonstranten haben angeboten, bis 13 Uhr selbstständig abzuziehen. Es ist nicht ihr erste Aktion dieser Art.

Die Zeit und die Aufmerksamkeit nutzen die Rebellen derweil: „Banken müssen ihre Geschäfte endlich am Pariser Klimaziel ausrichten“, ruft die Frau mit dem Megaphone. Till erklärt: „Die Deutsche Bank unterstützt den Kohleabbau des indischen Konzerns Adani in Australien. Die Menge der dort geförderten Kohle reicht allein, um das Klima um 1,5 Grad zu erhitzen.“

Nicht nur an die Bank richte sich daher der Protest, sondern auch an ihre Kunden – die vor Ort erstaunt und eher mit Kopfschütteln auf die Aktion reagieren. „Ich bin selbst Kunde einer Tochter der Deutschen Bank und werde demnächst zu einer grünen Bank wechseln“, sagt Till. Illusionen macht er sich aber nicht: „Wir fordern vor allem von den Banken, ihren Beitrag zu leisten“, so der junge Mann mit der Hand an der Scheibe. „Uns Kleinanlegern sind die Hände gebunden.“

Von Simon Polreich