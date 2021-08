Klimaneutral bis 2035: Stadt Hannover will im Herbst Strategie vorlegen

Hannover

Wohl schon Anfang der 2030er Jahre könnte das für die Klimapolitik wichtige 1,5-Grad-Ziel überschritten werden: Das geht aus dem neuesten Bericht des UN-Klimarates hervor. Laut Stadtsprecher Dennis Dix kommen diese Erkenntnisse „für die Fachwelt nicht überraschend“. Politik und Verwaltung wüssten, „dass die Klimaschutzanstrengungen massiv beschleunigt werden müssen“. Er verweist auf den Beschluss des Rates aus dem Sommer 2020, wonach Hannover „möglichst schon 2035 und nicht erst 2050 klimaneutral werden“ solle.

Der Haken: Der Beschluss war mehr eine Absichtserklärung als ein fester Fahrplan. Die Gruppe Linke und Piraten hatte zuvor die weitergehende Ausrufung des Klimanotstandes gefordert, bei der bei jeglichen Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima bedacht und dokumentiert werden sollten. Eine Mehrheit fand sich dafür im Rat allerdings nicht. Deshalb der Kompromiss.

Stadt: „Deutlicher Schub“ durch beschlossene Wärmewende

Im Herbst will die Stadt allerdings ihr Klimaschutzprogramm 2035 vorlegen, mit dem das Ziel der Klimaneutralität erreicht werden soll. Laut Sprecher Dix sind in der Strategiegruppe dafür neben der Verwaltung auch Wissenschaftler, Wirtschaft, Stadtgesellschaft und Fridays for Future vertreten.

Einen „deutlichen Schub auf lokaler Ebene“ werde allerdings die im Rat im Juli verabschiedete Vereinbarung für die Wärmewende bringen. Sie sieht vor, das Kohlekraftwerk in Stöcken möglichst 2026 abzuschalten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Flankiert wird das von dem Plan, die Heizung von Haushalten in Hannover von fossilem Öl und Gas auf künftig regenerative Wärmequellen wie Strom, Biogas und Wasserstoff umzustellen. Dafür stehen 35 Millionen Euro zur Verfügung. Mit diesen weitreichenden Beschlüssen habe „die Stadt bereits auf die Erkenntnisse reagiert, dass wir deutlich schneller werden müssen“, betont Sprecher Dix.

Von Christian Bohnenkamp