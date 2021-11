Klimagipfel in Glasgow: Das sagt Hannover zu den Entscheidungen

Hannover

Die Erwartungen waren vor dem Klimagipfel in Glasgow gedämpft, nach dem Gipfel macht sich aber auch viel Enttäuschung breit. Auch in Hannover bei den bereits vor dem Gipfel von der NP befragten Menschen aus Verbänden, Organisationen, Kirche und Politik. Hier sind deren Stimmen zu den Ergebnissen des Klimagipfels.

Der Meteorologe: „Bemüht, aber leider Note 6“

„Die COP26 hat allen deutlich vor Augen geführt, dass das Festlegen von Klimazielen allein erst mal gar nichts ändert, sondern diese Ziele häufig nur als Nebelkerzen verwendet werden, um nichts ändern zu müssen. Gemessen an meinen niedrigen Erwartungen war die COP26 zwar kein Misserfolg, gemessen am Zustand des Planeten und der Dringlichkeit war sie jedoch völlig ungenügend – „hat sich bemüht, aber leider trotzdem Note 6“, würde man in der Schule sagen.

Den meisten Menschen, darunter auch sehr vielen Politikern, ist leider immer noch nicht klar, dass es um nichts weniger geht als dem Überleben der Menschen auf dem Planeten. Und dass die Lösungen zur Überwindung der Klimakrise bekannt sind. Die Umsetzung würde mittelfristig sogar unseren Wohlstand mehren. Hier fehlt es offenbar an (Aus-)Bildung. Sind wir wirklich zu dumm, um uns und unsere Kinder vor der erkannten Gefahr beherzt in Sicherheit zu bringen?“

Professor Gunther Seckmeyer, Klimaforscher und Meteorologe

Professor Gunther Seckmeyer arbeitet im Fachbereich Klimaforschung und Meteorologie. Quelle: Elena Everding

Der Ingenieur: „Ab sofort ist jeder gefordert“

„Glasgow hat das Ende der fossilen Energien zwar eingeläutet, aber nicht organisiert. Wir persönlich dürfen jetzt nicht mehr nur auf die Staatengemeinschaft warten, sondern wir alle sind auch selbst gefordert. Auf jedes Haus gehört jetzt eine Solaranlage, wir sollten ab sofort keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr kaufen, keinen Kerosinflieger mehr benutzen und Öl- und Gasheizungen nur noch durch einen Fernwärmeanschluss oder eine Wärmepumpe ersetzen. Auf Plastiktüten verzichten genügt nicht mehr.“

Jens Clausen, Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit

Jens Clausen ist Mitgründer des Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit und bei den Scientists for Future engagiert. Quelle: Rolf Schulten

Der Kirchenmann: „Bereitschaft für grundlegende Änderungen fehlt“

„Wir haben verstanden, dass wir handeln müssen. Aber die Bereitschaft für grundlegende Änderungen fehlt. Gerne wird verkündet, dass man 2050 oder 2060 klimaneutral sein will. Also nach Ende der eigenen Verantwortung. Entsprechend funktioniert die Logik der Klimapolitik: Zu wenige Länder unterzeichnen zu Weniges, was womöglich am Ende nicht eingehalten wird. Das gilt übrigens nicht nur im Großen, sondern auch bei uns im Kleinen. Deshalb brauchen wir die Mahnerinnen und Mahner, die uns den Spiegel vorhalten.“

Rainer Müller-Brandes, Stadtsuperintendent

Rainer Müller- Brandes( Stadtsuperintendent Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Die Klimaaktivistin: „Auf den kleinsten Nenner geeinigt“

„Wir sind enttäuscht und frustriert. Der Klimagipfel in Glasgow hat erneut gezeigt, dass Klimapolitik immer noch bedeutet, sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen. Das aber ist unzureichend. Eine Reduktion um 45 Prozent der Kohle bis 2030 wird nicht ausreichen, um die Klimaerwäemung bei 1,5 Grad zu halten. Wir müssen jetzt mit einer Erderwärmung von mehr als zwei Grad rechnen.

Helen Knorre, Fridays for Future

Fridays for Future, FFF Pressekonferenz zur Demo auf dem Cityring mit acht Veranstaltungen am 25.09. 2020, Haus der Jugend, Helen v. Knorre, Foto: Ilona Hottmann Quelle: Ilona Hottmann

Die Greenpeace-Frau: „Kohleausstieg bis 2030 umsetzen“

„Auch wenn es den Beschlüssen an Klarheit und Geschwindigkeit fehlt, so hat die Weltengemeinschaft doch die Ernsthaftigkeit der Klimakrise erkannt. Dabei wurde die Notwendigkeit von Sofortmaßnahmen betont, die nun von den einzelnen Ländern definiert und umgesetzt werden müssen. Das gilt auch für die neue deutsche Regierung, die nun Verantwortung übernehmen und unter anderem den Kohleausstieg bis 2030 umsetzen muss.“

Ina Zerbin, Greenpeace Hannover

Ina Zerbin von Greenpeace Hannover Quelle: Greenpeace

Der Oberbürgermeister: Ergebnis reicht nicht für das 1,5-Grad-Ziel“

„Diese Konferenzen sind unverzichtbar und das Ergebnis ist wichtig. Es gibt nun das gemeinsame Ziel, Klimaneutralität zu erreichen. Insofern war die Konferenz ein Schritt nach vorn. Enttäuschend ist allerdings, dass das Ergebnis nicht ausreichen wird, das so wichtige 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Dafür hätte es einen schnellen und verbindlichen Kohleausstieg geben müssen. Wir sehen in der Landeshauptstadt Hannover, wie es gelingen kann, hierfür einen Konsens zu erreichen.

Wir handeln vorausschauend und sind bei den Themen Wärme, aber auch mit der eingeleiteten Mobilitätswende auf einem guten Weg, bis 2035 klimaneutral zu werden. Diese Transformation bedeutet nicht nur Wandel. Sie bietet große Chancen für die Gesellschaft, ist ein Jobmotor und ermöglicht eine bessere Lebensqualität für alle.“

Belit Onay, Oberbürgermeister

Oberbürgermeister Belit Onay. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Bauernpräsident: „Ärmeren Ländern muss geholfen werden“

„Die COP26 hat vor Augen geführt, wie schon die anderen Klimagipfel zuvor, wie schwierig Kompromisse sind. Den ärmeren Ländern muss ganz klar dabei geholfen werden, doch das bedeutet auch, dass gerade die reichen und großen Industrienationen – und zwar alle – Verantwortung übernehmen müssen. Deutschland mag dabei gerne mit Vorreiter sein, doch nicht auf Kosten undurchdachter Maßnahmen, die zu einer Verlagerung und Erhöhung der weltweiten Emissionen führen und unserer Landwirtschaft massiv schaden. Hier benötigen unsere Politiker ein hohes Maß an Augenmaß und Weitsicht.“

Holger Hennies, Landvolk-Präsident

Holger Hennies ist Präsident des Landesbauernverbandes. Quelle: Julian Stratenschulte

Die ADAC-Sprecherin: „Maßnahmen werden akzeptiert, wenn sie sozial verträglich sind“

„Es ist positiv, dass ein Konsens am Ende des Klimagipfels gefunden wurde. Auch der ADAC steht zu den Klimaschutzzielen. Jeder steht in der Verantwortung seinen Beitrag zu leisten. Wie für alle politischen Ziele, die auf internationaler Ebene vereinbart werden, gilt es nun für die designierte Bundesregierung zügig Maßnahmen festzulegen, wie die vereinbarten Ziele erreicht werden. Industrie und Verbraucher benötigen Planungssicherheit, welche unmittelbaren Auswirkungen die Klimaschutzaktivitäten haben werden. Die Bundesregierung ist auch gefordert, die Akzeptanz für den Klimaschutz aufrechtzuerhalten, wenn die Preissignale durch steigende Energiepreise und Mobilitätskosten derart stark auf die Verbraucher niederschlagen.

Christine Rettig Leiterin Öffentlichkeitsarbeit ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt. Quelle: Isabell Massel

Höhere Preise erzeugen nur dann eine Lenkungswirkung, wenn Verbraucher auch die Möglichkeit haben auf emissionsarme Alternativen umzusteigen, das gilt für alle Bereiche. Die Maßnahmen werden dann akzeptiert, wenn sie sozialverträglich sind, das gehört zur Lebensrealität der Menschen dazu. Auch für die Industrie braucht es weiterhin eine klare Investitionsperspektive, z.B. bei dem Thema der Ladeinfrastruktur oder bei synthetischen Kraftstoffen.“

Christine Rettig, ADAC-Sprecherin

