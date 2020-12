Klimafreundlicher Hingucker: Hannovers Polizei hat jetzt ein Lasten-Fahrrad

Hannover

Was für ein klimafreundlicher Hingucker: Das Kommissariat Limmer verfügt seit Freitag über das erste Lasten-Fahrrad der Polizei in Hannover. Polizeipräsident Volker Kluwe und Oberbürgermeister Belit Onay übergaben das auffällige Gefährt, das unter anderem von der Kontaktbeamtin Judith Häring genutzt wird.

Das Lastenrad soll künftig Fahrten mit einem Auto mit Verbrennungsmotor ersetzen und sei für die kurzen Strecken im Stadtgebiet sowie im dichten Verkehr bestens geeignet. Bis zu 100 Kilogramm Last können auf dem Rad transportiert werden. Das Gefährt ist mit einem 250-Watt-Motor ausgestattet und verfügt über einen Akku mit 500 Wattstunden. Der elektrische Antrieb unterstützt laut Polizei den Nutzer mit bis zu 25 km/h. Die Reichweite beträgt etwa 70 bis 90 Kilometer.

Fahrzeugflotte klimafreundlich erweitert

Polizeipräsident Volker Kluwe freut sich über die außergewöhnliche und klimafreundliche Erweiterung der Fahrzeugflotte der hannoverschen Polizei. In den vergangenen Wochen waren bereits mehrere neue Fahrzeuge an unterschiedliche Dienststellen ausgeliefert worden.

So hatte der Kriminaldauerdienst zwei VW Passat mit Hybridantrieb erhalten, mit denen die Ermittler nun von Tatort zu Tatort fahren. Ein modernes Wasserstoff-Fahrzeug ging an die Wasserschutzpolizei. Es soll ab sofort umweltfreundlich am Mittellandkanal patrouillieren.

16 neue Hybrid-Autos

Aktuell hat die Polizeidirektion Hannover insgesamt zwölf elektrisch betriebene Fahrzeuge, 16 Hybrid- und ein Wasserstoff-Fahrzeug sowie acht Elektro-Räder im Fuhrpark. Und es werden noch mehr: In der kommenden Woche steht für die Behörde die Übernahme von zehn weiteren Hybrid-Fahrzeugen an.

Von Britta Mahrholz